  Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?

YS Jagan Political Graph 2025: అసెంబ్లీలో అనుకోని ఎదురుదెబ్బ.. కేవలం 11 సీట్లతోనే పరిమితం. ఇప్పుడు జగన్ ముందున్న టార్గెట్.. ఈ ఐదేళ్లలో వైసీపీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం. 2025వ సంవత్సరం గడిచిపోయింది. కొత్త సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. గతంలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ అధికారం కోల్పోయిన రెండుమూడేళ్లు హైదరాబాద్ కు పరిమితం అయ్యారు. కానీ జగన్ మాత్రం తన రాష్ట్రాన్ని పట్టుకునే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జగన్ తర్వాత ఏం చేయబోతున్నారన్న తీవ్ర చర్చ మొదలైంది. అసెంబ్లీలో విపక్షపదవి కోసం పట్టుబట్టి కోర్టుకు వరకు వెళ్లారు. జనంలో తిరుగుతూ.. వారితో మమేకం అవుతూ.. తమ ఉనికిని కాపాడుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తూ.. జగన్.. జనంలో ఉన్నారన్న మాటలు వినిపించేలా చేశారు.

జగన్ తో జనం.. జనంతో జగన్ అనే స్లోగన్ ఇప్పుడు వైసీపీకి గట్టిపట్టులా మారుతోంది. గత ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత విపక్షంలో ఉన్న ఒకే ఒక పార్టీగా వైసీపీకి విపక్ష పార్టీ గుర్తింపు ఇవ్వాలని తమకు విపక్ష హోదా ఇవ్వాలంటూ జగన్ పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నాలెన్నో చేశారు. స్పీకర్ కు లేఖలు రాశారు. హైకోర్టు వరకూ వెళ్లారు. అయినా ఎలాంటి ఫలితం లేదు. విపక్ష నేత హోదా దక్కలేదు. అయినా పరోక్షంగా దాంతో చేయాల్సిన పనులన్నీ జగన్ చకచకా చేసేస్తున్నారు.రాష్ట్రంలో అధికార కూటమి వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ జనంలోకి తీసుకెళ్తున్నారు.

అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏనాడూ మీడియా ముందుకు రాని జగన్.. అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది ప్రెస్ మీట్ లు పెడుతూ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తన గొంతు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో అసెంబ్లీ ద్వారా మిస్ అవుతున్న తన గొంతుకను మీడియా ద్వారా వినిపిస్తున్నారు వైఎస్ జగన్.

దీంతోపాటు రాష్ట్రంలో రైతు సమస్యలపై జగన్ ఈసారి విస్తృతంగా పర్యటించారు. అయితే ఈ పర్యటనలో పలుసార్లు పోలీసుల వైఫల్యంతో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. అయినా జనంలో జగన్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిరూపితమైంది. అయితే జగన్ పూర్తిస్థాయిలో తాడేపల్లి నివాసంలో ఉండటం లేదని.. వైసీపీ నేతలకు అందుబాటులో ఉండడం లేదన్న విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి . తాజాగా విదేశాలకు వెళ్లొచ్చారు. వారంలో మూడు నాలుగు రోజులు మాత్రమే తాడేపల్లిలో ఉంటూ మిగతా రోజులన్నీ బెంగుళూరులో ఉంటున్నారు.

అయితే పార్టీ నేతలకు విస్తృతంగా పదవుల పంపకాలు చేస్తున్నారు జగన్. తాను విదేశాల్లో ఉన్నా పార్టీ నేతలు ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంటూ పోరాటాలు చేసే స్థాయికి జగన్ వారిని తీసుకొచ్చారు. దీంతో జగన్ ఉంటేనే పార్టీ యాక్టివ్గా ఉంటుందన్న ముద్రను చెరిపేశారు. మెడికల్ కాలేజీలు, కల్తీ మద్యం, రైతు సమస్యలపై జగన్ పిలుపుతో క్షేత్రస్థాయిలో వైసిపి పోరాటాలు చేసింది.  

  ఓ వైపున ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టింది. అలా జగన్ పోరాటాలతో ఈ ఏడాది మొత్తం గడిచిపోయింది. అయితే జగన్తో జనం వస్తున్నారన్న ఆశ వైసీపీలో మొదలైంది. వచ్చేది అధికారంలోకి వైసీపీ అనే బలమైన నమ్మకంతో ఆ పార్టీ నేతలు సైతం జనంలోకి దూసుకెళ్తున్నారు. మీకేం తక్కువ చేశాను మీకేం తక్కువ ఇచ్చాను అంటూ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత తన ఆవేదనను బయటకు పెట్టిన జగన్ ఇప్పుడు.. అదే జనం ముందు మీకు నేనున్నాను అంటూ కూటమి సర్కార్ను ఎండగట్టే ప్రయత్నించేస్తున్నారు. జనం కూడా అదే బాటలో జగన్కు అండగా నిలుస్తూ జనం బయటకు వస్తున్నారు. ఈ 2025 సంవత్సరంలో జగన్ కి జనంలో ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గలేదనే చెప్పాలి. మైనస్ ల కంటే ప్లస్ లే ఎక్కువగా ఉన్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్నారు.  

