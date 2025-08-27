English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: మత విశ్వాసాలపై దుష్ప్రచారం.. పూజలో పాల్గొన్న మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్

YS Jagan Ganesh Chaturthi Puja Photos Goes Viral: ఇతర మతాలను గౌరవించరని జరుగుతున్న ప్రచారానికి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ చెక్‌ పెట్టారు. తాను నమ్మే మతంతోపాటు తనకు ఇతర మతాలపై ఎంత నమ్మకం ఉందో వినాయక చవితి సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత నిరూపించారు. ఆ ఫొటోలు ఇవే.
ఇటీవల మరోసారి కొందరు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌పై దుష్ప్రచారం జరిగింది. తిరుమలను సందర్శించనున్నారని.. ఈసారి డిక్లరేషన్‌ చేస్తారా? అని కొన్ని అసత్య ప్రచారాలు జరిగాయి. అయితే అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలు అని వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రకటన చేయడంతో ఆ చర్చకు బ్రేక్‌ పడింది. ఆ ప్రచారానికి తాజాగా జగన్‌ తనదైన శైలిలో చెక్‌ పెట్టారు. 

ప్రతిసారి తన మత విశ్వాసాలపై వస్తున్న విమర్శలకు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి చెక్‌ పెట్టారు. అన్యమతస్తుడైనా మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వినాయక పూజలో కూర్చుని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేశారు. ఆ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

వినాయకచవితి సందర్భంగా తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో గణనాథుడికి వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులతోపాటు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ పాల్గొన్నారు. గణనాథుడి జరిగిన తొలి పూజా కార్యక్రమంలో మాజీ సీఎం జగన్‌ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. 

విఘ్నేశ్వరుడికి పుష్పార్చన చేసి.. టెంకాయలు కొట్టి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ హారతి ఇచ్చారు. అనంతరం తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అంతకుముందు సంప్రదాయబద్ధంగా బొట్టు ధరించి అక్షితలు వేయించుకున్నారు. 

అంతేకాకుండా పూజా సమయంలో అర్చకులు చెప్పిన ప్రతిదీ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పాటించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు చెప్పినట్టు జగన్‌ మంత్రాలు చదివారు. మనఃపూర్వకంగా వినాయకుడికి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దండం పెట్టారు.

ఇతర మతాలను ఎప్పుడూ గౌరవించే జగన్‌పై ఇటీవల దుష్ప్రచారం జరుగుతోంది. తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శిస్తున్నారని.. మళ్లీ డిక్లరేషన్‌ వివాదాన్ని తెరపైకి తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. వాటికి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వినాయక చవితి పూజ ద్వారా విమర్శకుల నోళ్లు మూయించారు.

వాస్తవంగా షెడ్యూల్‌ ప్రకారం మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ విజయవాడలోని రాణిగారితోట వద్ద జరిగే వినాయక పూజలో పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే భారీ వర్షాల కారణంగా ఆ పర్యటన రద్దవడంతో పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన వినాయకుడి పూజలో పాల్గొన్నారు. వినాయకుడికి పూజలు చేసి ఆశీస్సులు పొందారు.

పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన వినాయక చవితి పూజలో వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, తలశిల రఘురామ్, కల్పలత, మాజీ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాస్‌, నందిగం సురేష్‌, మల్లాది విష్ణు, దేవినేని అవినాష్, ఆలూరి సాంబశివారెడ్డి, పోతిన వెంకట మహేష్‌, దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి, రాయన భాగ్యలక్ష్మి, అడపా శేషు, కొమ్మూరి కనకారావు, నారాయణమూర్తి, తంగిరాల రామిరెడ్డి హాజరయ్యారు.

