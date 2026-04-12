  • Zanai Bhosle Siraj: ఆశా భోస్లే మనవరాలు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? క్రికెటర్ సిరాజ్‌తో జనై భోస్లే డేటింగ్?

Zanai Bhosle Siraj: ఆశా భోస్లే మనవరాలు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? క్రికెటర్ సిరాజ్‌తో జనై భోస్లే డేటింగ్?

Zanai Bhosle Siraj Relationship: ఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న అందాల భామ పేరు జానై భోస్లే. ఈమె భారతీయ దిగ్గజ గాయని ఆశా భోస్లేకు స్వయానా మనవరాలు. ఈమె త్వరలో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ఆనంద్ భోస్లే, అహుజా భోస్లేల కుమార్తె అయిన జానై.. టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్‌తో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దీనిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న అందాల భామ పేరు జానై భోస్లే. ఈమె భారతీయ దిగ్గజ గాయని ఆశా భోస్లేకు స్వయానా మనవరాలు. ఈమె త్వరలో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ఆనంద్ భోస్లే, అహుజా భోస్లేల కుమార్తె అయిన జానై.. టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్‌తో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు దీనిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.

కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్న చారిత్రక చిత్రం 'ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్ - ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్'లో శివాజీ మహారాజ్ భార్య అయిన రాణి సైబాయి పాత్రలో జానై భోస్లే కథానాయికగా వెండితెర అరంగేట్రం చేయనుంది.  

ఈ చిత్రం 2027 జనవరి 21న విడుదల కానుంది. అయితే జనై భోస్లే.. శివాజీ మహారాజ్ వంశానికి నేరుగా సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి, ఈ పాత్రలో ఆమె భావోద్వేగాలతో కనక్ట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

2002లో ముంబైలో జన్మించిన జానై భోస్లే.. స్విట్జర్లాండ్‌లోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇన్‌స్టిట్యూట్ లే రోజ్‌లో చదువుకుంది. కేవలం 'స్టార్ కిడ్' అనే గుర్తింపుకే పరిమితం కాకుండా, చిన్నతనం నుంచే సంగీతం, డాన్స్, నాటకరంగంలో శిక్షణ పొందిన ఆమె బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా ఎదిగింది. 

2020లో తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను ప్రారంభించిన జనై భోస్లే.. ఉషా మంగేష్కర్ పాటలను రీమిక్స్ చేయడంలోనూ, శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ సంస్థ కోసం సంగీత ప్రాజెక్టులలోనూ పాలుపంచుకుంటున్నారు. వ్యాపారంతో పాటు కళల పట్ల కూడా ఆసక్తి ఉన్న ఆమె, 2017లో ముంబైలో 'iAzure' అనే పేరుతో ఒక ఆపిల్ అధీకృత స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. 

ఆమె వ్యక్తిగత జీవిత విషయానికి వస్తే, జనై క్రికెటర్ మహమ్మద్ సిరాజ్‌తో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే, జనై సిరాజ్‌కు రాఖీ కట్టి ఈ పుకారుకు తెరదించింది. సిరాజ్ తనకు సోదరుడి లాంటివాడని ఆమె స్పష్టం చేసింది. 

జనై భోస్లే ఇప్పుడు తన మొదటి సినిమాతోనే చిత్ర పరిశ్రమలో కొత్త సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆశా భోస్లే మరణం కారణంగా జనై భోస్లే ప్రస్తుతం వార్తల్లో ఉండటం విశేషం.

Asha Bhosle Zanai Bhosle Zanai Bhosle Siraj Dating Asha Bhosle death Who is Zanai Bhosle rishab shetty next movie Asha Bhosle age Zanai Bhosle Mohammed Siraj dating truth

