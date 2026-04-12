Zayn Marie Khan Dacoit: 'డెకాయిట్'‌లో లేడీ పోలీస్ ఎవరో తెలుసా? స్టార్ హీరో మేనకోడలు..సీక్రెట్‌గా పెళ్లి చేసుకుంది!

Zayn Marie Khan Dacoit News: అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన 'డెకాయిట్' చిత్రం ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమాలో హీరోహీరోయిన్లు నటనతో పాటు లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటించిన జైన్ మేరీ ఖాన్ గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో ఆమె స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచి.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలోవర్స్  విపరీతంగా పెంచుకుంటోంది. ఆమె గురించి తెలియని కొన్ని విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ అమ్మడు ఓ బాలీవుడ్ హీరోకు స్వయానా మేనకోడలు. 
టాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు అడివి శేష్ ప్రధాన పాత్రలో ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమాలో పవర్‌ఫుల్ లేడీ పోలీసుగా నటించిన జైన్ మేరీ ఖాన్ బాలీవుడ్ కు చెందినది.

ఆమె బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్ కు మేనకోడలు వరుస అవుతుంది. అలాగే ఇమ్రాన్ ఖాన్, జునైద్ ఖాన్‌కు ఈమె కజిన్ సిస్టర్. స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా.. ఆమె బ్యాగ్రౌండ్‌ ఉపయోగించుకోకుండా నటనపై ఆసక్తితో అవకాశాలను దక్కించుకుంది. 

1993 మార్చి 20న జైన్ మేరీ ఖాన్ జన్మించింది. ఆమె‌ తండ్రి పేరు మన్సూర్ ఖాన్ హిందీలో పాపులర్ డైరెక్టర్. చిన్నప్పటి నుంచి చెన్నైలో విద్యాబ్యాసం కారణంగా ముంబైలో ఆమె పెద్దగా కనిపించలేదు.  

'కపూర్ అండ్ సన్స్', 'సీక్రెట్ సూపర్‌స్టార్' వంటి సినిమాలకు జైన్ మేరీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసింది. 2020లో 'మిసెస్ సీరియల్ కిల్లర్' అనే  వెబ్ సిరీస్ ద్వారా నెట్ ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

బాలీవుడ్‌లో అనేక చిత్రాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌ల్లో నటించిన జైన్ మేరీ ఖాన్.. ఇప్పుడు 'డెకాయిట్' చిత్రంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. ఈ సినిమాతో హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. 

సినిమాల్లోకి రాకముందే జైన్ మేరీ ఖాన్.. అనేక ప్రకటనలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించి.. 2021లో యాక్టర్ ఆకాష్ మొహిమెన్‌ను రహస్య వివాహం చేసుకుంది. 

