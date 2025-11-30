English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Subhash Chandra: జీరో నుంచి జీ మీడియా సామ్రాజ్యం వరకు.. సుభాష్ చంద్ర నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..?

Zee Chairman Subhash Chandra Net Worth: డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర.. భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు. హర్యానాలోని చిన్న గ్రామం ఆదంపూర్‌లో 1950 నవంబర్ 30న జన్మించిన ఆయన.. భారతదేశంలో మొదటి ప్రైవేట్ ఛానల్ జీ టీవీని ప్రారంభించారు. అప్పటివరకు దూరదర్శన్ ఒక్కటే ఉండేది. జీ టీవీ వచ్చాక దేశంలో టీవీ వినోదం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ 11 భాషల్లో 50కి పైగా ఛానళ్లు నడుపుతోంది. వందల మిలియన్ల మంది ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు. మరి దీనంతటికీ కారణమైన డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆస్తుల నికర విలువ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
2025 నాటికి సుభాష్ చంద్ర సంపద దాదాపు రెండున్నర బిలియన్ డాలర్లు అంటే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా. ఈ సంపద జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఎస్సెల్ ప్యాకేజింగ్, డిష్ టీవీ, వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్ వంటి కంపెనీల్లో వాటాల నుంచి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీ ఛానళ్లు నడుస్తున్నాయి.  

సుభాష్ చంద్ర విజయం వెనక రిస్క్ తీసుకోవడం, దూరదృష్టి, కష్టపడి పని చేయడం ఉన్నాయి. ఎవరూ ఊహించని సమయంలో టీవీ ఛానల్ పెట్టారు. అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని దేశంలోని ప్రతి ఇంటికి జీ టీవీని చేర్చారు. ఒక్క మీడియాకే పరిమితం కాకుండా.. ప్యాకేజింగ్ నుంచి విద్య వరకు అన్ని రంగాల్లో అడుగుపెట్టారు.

సుభాష్ చంద్రకి అనేక అవార్డులు వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ ఎమ్మీ అవార్డు, కెనడా ఇండియా ఫౌండేషన్ అవార్డు లాంటివి ఆయన్ని గౌరవించాయి. భారత్‌లో ప్రైవేట్ టీవీ విప్లవం తెచ్చినందుకు ఆసియా ముర్డోక్ అని పేరు కూడా వచ్చింది. ఆయన ఆత్మకథ ది జెడ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా మంది చదివారు.  

సుభాష్ చంద్ర కథ చిన్న ఊరి నుంచి ప్రపంచ స్థాయి వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన గాథ. భారతదేశంలో టెలివిజన్‌ని ఎలా మార్చారో లక్షలాది మంది ఇళ్లలో రోజూ జీ ఛానళ్లు చూస్తూ గుర్తుచేసుకుంటారు. డబ్బుకంటే ఆయన దేశ మీడియా వినోద రంగానికి ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా పెద్దది. ఇప్పటికీ ఆయన ప్రభావం కొనసాగుతోంది. రానున్న రోజుల్లోనూ ఆ పేరు మన దేశంలో మరింత గొప్పగా వినిపిస్తుంది.

సుభాష్ చంద్రకి భార్య సుశీలా దేవి.. కొడుకులు పునీత్ గోయెంకా, అమిత్ గోయెంకా, కూతురు అమోఘ హర్ష ఉన్నారు. పునీత్ గోయెంకా ఇప్పుడు జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ని నడిపిస్తున్నారు.  

