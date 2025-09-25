Zee Telugu Achievers: జీ తెలుగు అచీవర్స్‌ అవార్డుల వేడుక.. ప్రశంసలు వర్షం కురిపించిన అతిరథ మహారథులు..

Zee Telugu Achievers Award 2025: తెలుగు మీడియా లోనే సంచలనం జీ తెలుగు నెట్వర్క్. జీ తెలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్, ఓటీటీతో దూసుకుపోతున్న నేషనల్ ఛానల్. నూటికి నూరు శాతం స్వదేశీ మీడియా ఛానల్. వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలో తొలి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానల్ కూడా జీ తెలుగు న్యూస్. ఈ నేపథ్యంలో జీ తెలుగు అచీవర్స్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం వైభవంగా నిన్న బుధవారం జరిగింది
సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభావంతులైన ఎంతో మందికి జీ అచీవర్స్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం జరిగింది. జీ తెలుగు తెలుగు ఛానల్ చీఫ్ ఎడిటర్ సంగనభట్ల భరత్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఈ వేడుక జరిగింది.
శాటిలైట్ మీడియాలోనే సంచలనంగా మారిన జీ తెలుగు 2022 జనవరి 25న ప్రారంభమై సంచలన వార్త ప్రచారాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
డిజిటల్ మీడియాలోనే ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్న జీ తెలుగు అవార్డుల సమాజంలో ఓ బాధ్యత కూడా పోషిస్తుంది. మీడియా రంగంలో దినదిన అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా ప్రశ్నించడమే లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇక మరొక ముందు అడుగు వేసి ప్రతిభావంతులను సత్కరించడం కూడా చేస్తోంది.
ఈ అవార్డు ప్రధాన ఉత్సవంలో భాగంగా సినీ రాజకీయాల ప్రముఖుల మన్ననలు కూడా పొందుతుంది. ఇక ఈ జీ తెలుగు అవార్డు ప్రధాన ఉత్సవంలో కళాకారుల ప్రదర్శనలు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. చిన్నారుల భరతనాట్యం అద్భుతంగా ఉంది.
ప్రముఖులు జీ తెలుగు చీఫ్ ఎడిటర్ కి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జీ తెలుగుని ప్రశంసించగా మరోవైపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు కూడా ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. పురస్కారాలు ఇవ్వడం వెనుక ముఖ్య ఉద్దేశం యువతను ప్రోత్సహించడం అని కొనియాడారు.
జీ తెలుగు జీవన సాఫల్య అవార్డుతో సినీ నటుడు, దర్శకుడు తనికెళ్ళ భరణి మీ సత్కరించగా.. జీ తెలుగు న్యూస్ ఐకాన్ అఫ్ ఎక్స్ లెన్స్ కేటగిరిలో భాగంగా మెయిల్ గ్రూప్ డైరెక్టర్ సుధా రెడ్డిని, సైనిక అమరవీరుడు మురళి నాయక్ కుటుంబానికి కూడా అవార్డు అందించారు