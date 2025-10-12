Defence Stocks: అదృష్టమంటే మన హైదరాబాద్ కంపెనీదే.. రక్షణ శాఖ నుంచి భారీ ఆర్డర్ సొంతం..5ఏళ్లలో 1667శాతం లాభాలు.!!

Zen Technologies: దేశ రక్షణ రంగంలో జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతున్న మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ డిఫెన్స్ కంపెనీ జెన్ టెక్నాలజీస్ (Zen Technologies Limited)ఇప్పుడు మళ్లీ స్టాక్ మార్కెట్ వార్తల్లో టాప్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో 1667 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాలు తెచ్చిన పెట్టిన ఈ కంపెనీ షేర్లు ఇప్పుడు 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి నుంచి 85 శాతం క్షీణించాయి. అయినప్పటికీ తాజాగా రూ. 37కోట్ల విలువైన డిఫెన్స్ ఆర్డర్స్ ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో మరోసారి ఈ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్ ద్రుష్టిని మరోసారి ఆకర్షిస్తోందనే చెప్పవచ్చు.
అక్టోబర్ 10వ తేదీన ఈ కంపెనీ విడుదల చేసిన ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ వివరాల ప్రకారం చూసినట్లయితే.. కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అధునాతన యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ సరఫరాకు రూ. 37 కోట్ల ఆర్డర్ లభించింది. ఈ ఆర్డర్తో జెన్ టెక్నాలజీస్ తమ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ సామర్థ్యాన్ని మరోసారి నిరూపించింది. గతంలో కూడా ఈ కంపెనీ దేశ రక్షణ దళాలకు స్మార్ట్ ట్రైనింగ్ సిములేటర్స్, కౌంటర్ డ్రోన్ సొల్యూషన్స్ వంటి సిస్టమ్స్ అందిస్తూ మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఐదేళ్ల క్రితం రూ. 80.35 వద్ద ట్రేడ్ అయిన ఈ కంపెనీ షేర్, ఇప్పుడు సుమారు రూ. 1420 వద్ద ఉంది. అంటే ఐదేళ్ల క్రితం రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఉన్నట్లయితే.. వారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ విలువ ఇప్పుడు సుమారు రూ. 18 లక్షలుగా పెరిగేదని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ షేర్ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 2627తో పోలిస్తే 85 శాతం తక్కువ స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే ఈ స్టాక్ మల్టీబ్యాగర్ లాభాలు ఇచ్చిన స్టాక్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్లో జెన్ టెక్నాలజీస్ షేర్ 0.40 శాతం లాభంతో రూ. 1419.90 వద్ద ముగిసింది. ఈ షేరు 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి రూ. 945.35, గరిష్ట స్థాయి రూ. 2627గా నమోదైంది. గడచిన వారం రోజుల్లో సుమారు 4 శాతం నష్టాన్ని, గత ఆరు నెలల్లో 5 శాతం తగ్గుదలని చూపినప్పటికీ, గత ఏడాది కాలంలో 26 శాతం రాబడులు, ఐదేళ్లలో మాత్రం అద్భుతమైన 1667 శాతం లాభాలు ఈ కంపెనీ అందించింది. ప్రస్తుతం జెన్ టెక్నాలజీస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 12,770 కోట్లుగా ఉంది.
కాగా జెన్ టెక్నాలజీస్ 1993లో స్థాపించారు. హైదరాబాద్ను కేంద్రంగా చేసుకుని ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతం సుమారు 395 మంది ఉద్యోగులతో గ్లోబల్ డిఫెన్స్ మార్కెట్లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. సైనిక, భద్రతా దళాల కోసం కంబాట్ ట్రైనింగ్ సిములేటర్స్, లైవ్ ఫైర్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్స్, యాంటీ డ్రోన్ టెక్నాలజీలను డిజైన్ చేసి తయారు చేయడంలో జెన్ టెక్నాలజీస్ ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగి ఉంది. దేశీయ మార్కెట్తో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ కంపెనీకి బలమైన కస్టమర్ బేస్ ఉంది.
తాజా ప్రభుత్వ ఆర్డర్ ఈ కంపెనీకి భవిష్యత్ వృద్ధికి పునాది వేయవచ్చు అని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. షేర్ ప్రస్తుతం తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నా, దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే మళ్లీ రికవరీ వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.