Zeptoలో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్‌.. వీటిపై 60 శాతం తగ్గింపు!

Zepto Offers Latest News: ప్రస్తుతం Zeptoలో కొన్ని వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే జ్యూస్‌లు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Zepto Offers: ప్రస్తుతం చాలా మంది నగరాల్లో షాపులకు వెళ్లకుండానే ఇంట్లోనే ఉండి.. వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీని కారణంగా E- స్టోర్స్‌కి రోజు రోజుకు ఊహించని స్థాయిలో డిమాండ్‌ పెరుగుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా Zepto లాంటి ఆన్‌లైన్‌ ఈ స్టోర్స్‌లో చాలా మంది రోజువారి నిత్యవసర సరుకులు విపరీతంగా కొనుగోలు చేస్తూ వస్తున్నారు.
 
Zepto స్టోర్స్‌ కూడా వినియోగదారులకు కేవలం 10 నిమిషాల్లో హోమ్‌ డెలివరీ చేయడంతో ఎక్కువగా ఇందులోనే అన్ని రకాల వస్తువులను షాపింగ్‌ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాగే ఇందులో అప్పుడుప్పుడు రూ.100 వరకు ఫ్రీ క్యాష్‌తో పాటు బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందించడంతో మంచి ప్రజాదరణ లభించింది.

ఈ Zepto అప్పుడప్పుడు కొన్ని వస్తువులు సగం ధరలకు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు పండగ సీజన్స్‌లో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందు ప్రత్యేకంగా గిఫ్ట్‌ బాక్సులను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రూ.250పైగా వస్తువులను ఆర్డర్‌ చేసుకునేవారికి మంచి గిఫ్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు మాత్రం కొన్ని స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తాయి.   

ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొన్ని వస్తువులు ఏకంగా 40 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తాయి. ఈ రోజు బి న్యాచుర్‌ మిక్సుడ్‌ ఫ్రూట్‌ జ్యూస్‌ ఏకంగా రూ.70 తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. దీని ధర రూ.140 అయితే, ఇప్పుడు కేవలం Zeptoలో రూ.70లకే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే పేపర్‌ బోట్‌ టెండర్‌ కోకోనట్ వాటర్‌ బాటిల్‌ కూడా రూ.74 తగ్గింపుతో లభిస్తోంది.   

అలాగే బి న్యాచుర్‌ జామ పండ్ల రసం కూడా ఏకంగా రూ.70 స్పెషల్‌ డిస్కౌంట్‌తో రూ.70కే అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా డాబర్‌ రియల్‌ దానిమ్మ రసం రూ.75 తగ్గింపుతో కేవలం రూ.65కే పొందవచ్చు. ఇదే కాకుండా పేపర్‌ బోట్ కంపెనీకి సంబంధించిన దానిమ్మ రసం బాటిల్‌ ఏకంగా రూ.96 తగ్గింపుతో రూ.64 అందుబాటులో ఉంది.   

ఇక Zeptoలో సూపర్‌ మాల్‌లో ఎలక్ట్రిక్‌ వస్తువులు కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్‌ అందుబాటులో ఉంది. రూ.4 వేల విలువ కలిగిన బోట్‌ ఇయర్‌ బడ్స్‌ ఏకంగా రూ.3 వేల తగ్గింపుతో కేవలం రూ.899కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా MIVI బ్లూతుట్‌ స్పీకర్‌ కూడా రూ.2 వేల డిస్కౌంట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. 

Blinkit Zepto Blinkit Zepto Instamart Instamart Zepto Delivery

