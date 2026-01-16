English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Zero Interest Bank Loan: డబ్బులు కావాలనే వారికి ఎదురుగంతేసే వార్త..10 పైసలు వడ్డీ కూడా లేకుండా బ్యాంకు లోన్.. ఇప్పుడే తీసుకుంది..!

No Interest Bank Loan: అప్పు తీసుకోవాలి అంటే చాలామంది బయట వ్యక్తుల దగ్గరకు వెళుతూ ఉంటారు. అలా వెళ్లినప్పుడు రోజుకు ఐదు రూపాయలు..పది రూపాయలు వడ్డీ అంటూ భారీగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. చిన్న అవసరానికి తీసుకున్న అప్పు కాస్తా పెద్ద భారం అవుతోంది. అలాంటప్పుడు బ్యాంక్‌ నుంచి వడ్డీ లేకుండా డబ్బు దొరికితే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా. నిజానికి అది సాధ్యమే.. కొద్దిగా అవగాహన ఉంటే బ్యాంకుల నుంచే వడ్డీ లేకుండా రుణం పొందవచ్చు.
చాలామందికి బ్యాంకులో లోన్ అంటే తప్పనిసరిగా వడ్డీ ఉంటుంది అనే భయం ఉంటుంది. కానీ బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు కొన్ని మార్గాల ద్వారా వడ్డీ లేకుండా.. డబ్బు ఉపయోగించే అవకాశం ఇస్తున్నాయి. అవి తెలుసుకుంటే ఎంతో లాభం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఈజీ. 

మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే..డబ్బు లేకపోయినా అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలానే కొద్ది రోజులపాటు వడ్డీ లేకుండా డబ్బులు కూడా పొందవచ్చు. మరి ఇది ఎలా అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

క్రెడిట్ కార్డ్‌లో ముఖ్యమైన విషయం గ్రేస్ పీరియడ్. దీని గురించే పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా ఇది సుమారు 45 నుంచి 50 రోజుల వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు కార్డ్‌తో ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని తిరిగి పూర్తిగా చెల్లిస్తే.. ఇక అప్పటినుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వడ్డీ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే ఈ కాలంలో మీరు వడ్డీ లేని రుణం తీసుకున్నట్లే. కానీ ఈ గడువు దాటితే మాత్రం వడ్డీ మొదలవుతుంది. కాబట్టి తేదీలు గుర్తుంచుకుని సమయానికి డబ్బు చెల్లించడం చాలా అవసరం. లేకపోతే వడ్డీ అధికంగా పడుతుంది.

ఇంకో మంచి మార్గం నో కాస్ట్ ఈఎంఐ. ఇప్పుడు చాలా షాపులు, ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్, టీవీ, ఫ్రిజ్, ఏసీ వంటి వస్తువులపై నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి. ఇందులో మీరు వస్తువు ధరను 3 నెలలు, 6 నెలలు లేదా 9 నెలలలో చిన్న చిన్న ఈఎంఐలుగా చెల్లించవచ్చు. సాధారణంగా ఇందులో వడ్డీ ఉండదు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేదా చిన్న చార్జీలు ఉండవచ్చు. కొనుగోలు చేసే ముందు వాటిని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి.

ఈ అన్ని అవకాశాలు పొందాలంటే మంచి సిబిల్ స్కోర్ ఉండాలి. మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటే బ్యాంకులు..కార్డ్ కంపెనీలు మీకు ఈ సౌకర్యాలు సులభంగా ఇస్తాయి. లేకపోతే ఈ అవకాశాలు పొందలేరు. కాబట్టి అప్పులు తీసుకుని ఇబ్బందులు పడే బదులు, బ్యాంకులు ఇచ్చే ఈ వడ్డీ లేని అవకాశాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే డబ్బు భారం తగ్గుతుంది. సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తే వడ్డీ లేకుండా అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చు.

