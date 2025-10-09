Zoho Founder Sridhar Vembu : భారతీయ సాంకేతిక రంగంలో జోహో కార్పొరేషన్ (Zoho Corporation) రూపొందించిన ‘అరట్టై’ (Arattai) యాప్ వినియోగదారులలో విపరీత ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ యాప్ వాట్సాప్ తరహా ఫీచర్లు అందించడంలో ప్రత్యేకత చూపుతోంది. తక్కువ సమయానికే యాప్ స్టోర్లో టాప్ ర్యాంక్లో నిలిచింది. ఈ యాప్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వేంబు, IIT మద్రాస్ పట్టభద్రుడు. అమెరికాలో కొంతకాలం ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చి Zohoని స్థాపించారు. 1990వ దశకంలో ప్రారంభమైన AdventNet, తరువాత Zoho గా మారి, దేశీయ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో అత్యుత్తమ పేరు సంపాదించింది.
శ్రీధర్ వేంబు జీవితం సాదాసీదైన, లక్ష్యసాధనతో నిండినదిగా చెప్పవచ్చు. IIT మద్రాస్ నుండి బీటెక్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆయన కొంతకాలం అమెరికాలో పని చేశారు. అయితే, భారత దేశానికి తిరిగి వచ్చి, స్వదేశీ సాంకేతికతను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు.
1990వ దశకంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల సహకారంతో AdventNet అనే కంపెనీని స్థాపించారు. ఈ కంపెనీ తర్వాత Zoho Corp గా మారి, దేశీయంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
Zoho అభివృద్ధి టాప్ లో దూసుకుపోతుండటంతో.. శ్రీధర్ వేంబు, కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తులు వేగంగా పెరిగాయి. 2024 ఫోర్బ్స్ ఇండియా టాప్ 100 బిలియనీర్ల జాబితాలో శ్రీధర్ వేంబు కుటుంబం 51వ స్థానంలో నిలిచింది. వారి నికర విలువ సుమారు 5.8 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది.
2018లో ఈ విలువ 1.6 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, 2024 నాటికి 5 బిలియన్ డాలర్ల మార్క్ దాటింది. జోహోను స్థాపించిన మరో ముఖ్య భాగస్వామి రాధా వేంబు, భారతదేశంలోని అత్యంత సంపన్న మహిళా బిలియనీర్లలో ఒగరుగా నిలిచారు. ఆమె ఆస్తి ప్రస్తుతానికి 3.2 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా.
అరట్టై యాప్ వేగంగా ప్రజల్లో ప్రాచుర్యం పొందిన కారణం, దీని సులభమైన ఇంటర్ఫేస్, వాట్సాప్ తరహా ఫీచర్లు, సమర్థవంతమైన డేటా ప్రైవసీ అని చెప్పవచ్చు. ఈ యాప్ వినియోగదారులు చాటింగ్, గ్రూప్ చాట్స్, మీడియా షేరింగ్, ఇతర కమ్యూనికేషన్ ఫీచర్లను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. దేశీయ సాంకేతికతను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో, ఈ యాప్ మరింత గుర్తింపును పొందుతూ, స్థానిక డెవలపర్స్కు అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
శ్రీధర్ వేంబు అమెరికా ఉద్యోగాన్ని వదిలి, భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చి స్వదేశీ టెక్నాలజీ విప్లవంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. Zoho, Arattai యాప్ల విజయంతో, దేశీయ సాంకేతికతకు మద్దతు పెరిగి, వినియోగదారులకు నూతన పరిష్కారాలు అందుతున్నాయి. ఆయన జీవితం, కుటుంబ నేపథ్యం, నికర విలువ , Arattai యాప్ విజయం భారతీయ సాంకేతికతలో కొత్త దశను సూచిస్తున్నాయి.