/Zomato fake paneer ban: పనీర్, చీజ్ పేరుతో ఏం తింటున్నారో తెలుసా? జొమాటో కీలక నిర్ణయం

Zomato fake paneer ban:ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే కస్టమర్లకు జొమాటో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెస్టారెంట్లు ఉపయోగించే అనలాగ్ డెయిరీ ఉత్పత్తులతో తయారు చేసిన వంటకాలను తమ ప్లాట్ఫామ్లో అనుమతించబోమని సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ కొత్త నిబంధన 2026 ఆగస్టు 31 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. కస్టమర్ల ఆరోగ్యం, ఆహార నాణ్యత, పారదర్శకతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు జొమాటో తెలిపింది.
సాధారణంగా పాలు లేదా పాల పదార్థాలతో తయారయ్యే ఆహారాలను పోలి ఉండేలా ఇతర పదార్థాలతో తయారు చేసే వాటిని అనలాగ్ డెయిరీ అంటారు. వీటిలో పాలు లేదా పాల కొవ్వుకు బదులుగా వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్, పామ్ ఆయిల్, స్టార్చ్, ప్లాంట్ ప్రొటీన్లు వంటి పదార్థాలను ఉపయోగించవచ్చు.
రుచిని, రంగును, మెత్తదనాన్ని, కరిగే విధానాన్ని పాల ఉత్పత్తుల్లా చూపించడానికి కొన్ని ఇతర పదార్థాలను కూడా కలుపుతారు. అనలాగ్ పనీర్, చీజ్, బటర్, క్రీమ్, కొన్ని ఫ్రోజన్ డెజర్ట్స్ ఇందుకు ఉదాహరణలు.
అనలాగ్ డెయిరీ ఉత్పత్తులు తప్పనిసరిగా ప్రమాదకరమైనవని చెప్పలేం. అయితే వాటిలో ఉపయోగించే పదార్థాలు, తయారీ విధానం, నాణ్యత వంటి అంశాలు ముఖ్యమైనవి. ముఖ్యంగా కస్టమర్ ఒక పాల ఉత్పత్తి కొనుగోలు చేస్తున్నానని భావించి, వేరే పదార్థాలతో తయారైన ఆహారం తీసుకునే పరిస్థితి రాకూడదన్నది ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. జొమాటో ప్రకారం, రెస్టారెంట్లు తమ వంటకాల్లో ఉపయోగించే పదార్థాలను సరిగ్గా పరిశీలించాలి. సరఫరాదారులు ఇచ్చే లేబుల్స్, ఇంగ్రిడియెంట్ వివరాలను కూడా చెక్ చేయాలి. ఆన్లైన్ మెనూలో ఇచ్చే సమాచారం, కస్టమర్కు అందించే ఆహారంతో సరిపోవాలి.
అనలాగ్ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తున్న రెస్టారెంట్లు వాటి స్థానంలో సహజ పాల ఉత్పత్తులను ఉపయోగించాలి. లేదంటే అలాంటి వంటకాలను ఆన్లైన్ మెనూ నుంచి తొలగించాలి. నిబంధనలు పాటించని రెస్టారెంట్లపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, పదేపదే నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జొమాటో నుంచి పూర్తిగా తొలగించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇటీవల కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అనలాగ్ పనీర్పై చర్యలు పెరిగిన నేపథ్యంలో జొమాటో నిర్ణయం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇకపై ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే సమయంలో కస్టమర్లు కూడా మెనూ, ఇంగ్రిడియెంట్ వివరాలను గమనించడం మంచిది.