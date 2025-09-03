Zomato: పండుగ సీజన్ సందర్భంగా ఆహార ప్రియులకు జొమాటో మరోసారి షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు రూ.10గా ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ రుసుమును 20% పెంచి రూ.12కి చేర్చింది. ఈ పెంపు కేవలం కొన్ని నగరాలకు మాత్రమే కాకుండా, జొమాటో యాక్టివ్గా ఉన్న అన్ని నగరాల్లో అమల్లోకి వచ్చినట్టు సమాచారం. అంటే, వినియోగదారులు ఏ ఆర్డర్ చేసినా ఇప్పుడు కొత్త రుసుము చెల్లించాల్సిందే.
Zomato platform fee hike: ఆహార డెలివరీలో అగ్రగామిగా ఉన్న జొమాటో, తాజాగా వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చేలా ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం డెలివరీ ఛార్జీలు, ప్యాకేజింగ్ ఫీజులు మాత్రమే చెల్లిస్తున్న వినియోగదారులు ఇకపై అదనంగా 20% ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త ఫీజు దేశంలోని పలు నగరాల్లో అమల్లోకి రావడంతో ఫుడ్ లవర్స్లో నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది.
జొమాటో ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన కారణం ఆపరేషనల్ ఖర్చులు పెరగడమే అని అంటున్నారు. పెట్రోల్, మానవ వనరుల ఖర్చులు, అలాగే డిజిటల్ నిర్వహణ వ్యయాలు భారీగా పెరగడంతో, వాటిని సమతుల్యం చేయడానికి ఈ ఫీజు విధించారని సమాచారం. కానీ వినియోగదారుల కోణంలో చూస్తే ఇది ఒక పెద్ద భారమనే చెప్పాలి. చిన్న ఆర్డర్ అయినా, పెద్ద ఆర్డర్ అయినా ఈ ఫీజు తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సి రావడంతో రెగ్యులర్ కస్టమర్లకు ఇది మరింత ఇబ్బందిగా మారనుంది.
ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఈ నిర్ణయం జొమాటో బిజినెస్పై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పోటీగా ఉన్న స్విగ్గీ, ఇతర ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ఈ ఫీజును అమలు చేయకపోతే, వినియోగదారులు ఆ ప్లాట్ఫామ్ల వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశముంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వినియోగదారులు తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ #Zomato ట్రెండింగ్ టాపిక్గా మార్చేశారు. “ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు పేరుతో కస్టమర్లను దోచేస్తున్నారు” అని చాలామంది విమర్శిస్తున్నారు.
అయితే కంపెనీ వర్గాలు మాత్రం ఈ ఫీజు ద్వారా మెరుగైన సేవలు అందించగలమని చెబుతున్నారు. ఆర్డర్ వేగంగా చేరడానికి, డెలివరీ బాయ్స్కు సరైన వేతనం అందించడానికి ఇది దోహదం చేస్తుందని అంటున్నారు. కానీ, వినియోగదారులలో పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం ఎంతవరకు కొనసాగుతుందో చూడాలి.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, జొమాటో ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు ఫుడ్ లవర్స్కు అదనపు భారంగా మారింది. రోజూ ఆర్డర్ చేసే వారికి ఇది గణనీయమైన ఖర్చుగా అనిపించబోతోంది. వచ్చే రోజుల్లో వినియోగదారుల ప్రతిస్పందన ఆధారంగా కంపెనీ తన నిర్ణయంలో ఏదైనా మార్పు చేస్తుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.