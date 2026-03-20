Zomato Fee Hike 2026: ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే జేబుకు భారమే.. జొమాటో కొత్త ఫీజులు వైరల్..!

Zomato platform fee hike: ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ జొమాటో మరోసారి తన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును పెంచింది. ఒక్కో ఆర్డర్‌పై రూ. 2.40 పెంచినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ముందుగా రూ. 12.50గా ఉన్న ఈ ఫీజు ఇప్పుడు రూ. 14.90కు చేరింది. ఈ ధర జీఎస్టీకి ముందు లెక్కించబడినది. అంటే వినియోగదారులు ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్డర్‌కు కొంత ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
జొమాటో గతంలో కూడా 2025 సెప్టెంబర్‌లో ఇలాంటి ఫీజు పెంపును చేపట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ పెంపు వినియోగదారులపై చిన్న భారంలా కనిపించినా, తరచుగా ఆర్డర్ చేసే వారికి ఇది గమనించదగ్గ మార్పుగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ డెలివరీ సేవలు ఎక్కువగా ఉపయోగించే ప్రజలకు ఇది ప్రభావం చూపుతుంది.

ఇక జొమాటోకి ప్రధాన పోటీదారైన స్విగ్గీ కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో ఫీజులు వసూలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం స్విగ్గీ ఒక్కో ఆర్డర్‌కు సుమారు రూ. 14.99 వరకు ఫీజు తీసుకుంటోంది. సాధారణంగా ఈ రెండు కంపెనీలు ఒకదానిని ఒకటి అనుసరిస్తూ ధరలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. అందువల్ల భవిష్యత్తులో మరోసారి మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

ఇదే సమయంలో రాపిడో అనే సంస్థ కొత్తగా ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. బెంగళూరులో ‘ఓన్లీ’ అనే సేవను ప్రారంభించింది. ఈ సేవలో కస్టమర్లకు అదనపు ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజులు లేదా రెస్టారెంట్లకు ఛార్జీలు ఉండవని రాపిడో చెబుతోంది. కేవలం డెలివరీ ఛార్జ్ మాత్రమే తీసుకుంటామని ప్రకటించింది. ఇది ఇతర కంపెనీలకు గట్టి పోటీగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఈ మార్పులతో ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్ మరింత పోటీగా మారుతోంది. ఒకవైపు జొమాటో, స్విగ్గీ లాంటి పెద్ద కంపెనీలు ఫీజులు పెంచుతుంటే, మరోవైపు కొత్త సంస్థలు తక్కువ ధరలతో వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ధరలు, సేవలు, ఆఫర్లను పోల్చుకుని నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

జొమాటో ఫీజు పెంపు చిన్న మార్పు అయినా, దీని ప్రభావం మార్కెట్‌పై స్పష్టంగా కనిపించనుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రంగంలో మరిన్ని మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

Zomato platform fee hike Zomato charges increase 2026 food delivery charges India Zomato vs Swiggy fees Zomato latest news food delivery cost increase

