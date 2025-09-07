English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Food Delivery: జొమాటో, స్విగ్గీ కంటే కంటే చవక.. Magicpinలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే బోలెడంత డబ్బు ఆదా..!!

Food Delivery Apps: దేశవ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే వినియోగదారులకు కొత్త భారం తప్పనట్లే కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఆహార డెలివరీ ఛార్జీలపై 18 శాతం జీఎస్టీ విధించడంతో, జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా ఆర్డర్ చేసే కస్టమర్ల ఖర్చు మరింత పెరగనుంది. ఇప్పటి వరకు ఒకే ప్లేట్ భోజనం తక్కువ ఖర్చుతో ఆర్డర్ చేసే వారికీ ఇకపై అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
జొమాటో, స్విగ్గీ ఛార్జీలు పెరిగిన విధానం: జొమాటో ఇప్పటికే తన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును రూ.12.50కి పెంచింది (GST మినహాయించి). ఇక స్విగ్గీ ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో తన ఫీజును రూ.15కి పెంచింది. ఈ పెరుగుదలపై GST కలిపినప్పుడు, వినియోగదారులు ఆర్డర్‌కి అదనంగా రూ.2-2.6 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీంతో ప్రతిరోజూ ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే వారికి ఖర్చు గణనీయంగా పెరుగుతోంది.

మ్యాజిక్‌పిన్ పరిస్థితి వేరేలా  జొమాటో, స్విగ్గీతో పోలిస్తే, మ్యాజిక్‌పిన్ మాత్రం వినియోగదారులకు కొంత ఊరట ఇస్తోంది. ఈ కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, వారు ఇప్పటికే జీఎస్టీ చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి వినియోగదారులపై అదనపు ప్రభావం ఉండదట.

ఆర్డర్‌కు ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజు రూ.10గానే కొనసాగుతుందని, ఇది ఇతర ఫుడ్ డెలివరీ యాప్‌లతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఇటీవల కాలంలో ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజులు కంపెనీలకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా మారాయి. అయితే జొమాటో, స్విగ్గీ, మ్యాజిక్‌పిన్ ఈ మూడు ఒకేసారి ఫీజులు పెంచడం పరిశ్రమలో పెరుగుతున్న ఖర్చులను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. వినియోగదారులకు సౌలభ్యం, అందుబాటు ధరల మధ్య ఇప్పుడు తారతమ్యం కనిపిస్తోంది.

వినియోగదారులపై ప్రభావం ఏమిటి? సాధారణంగా రోజువారీగా ఆహారం ఆర్డర్ చేసే ఉద్యోగులు, హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ వంటి వారిపై ఈ మార్పులు ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. చిన్న ఆర్డర్‌లకే కూడా అదనంగా రూ.2-3 చెల్లించాల్సి రావడం వల్ల, వినియోగదారులు ఒకింత వెనక్కి తగ్గే అవకాశముంది. పండుగ సీజన్ ముందు ఈ పెంపు రావడంతో, ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ మరింత ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది.

మొత్తం మీద, డెలివరీ ఛార్జీలపై GST, ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజుల పెరుగుదల కలిపి వినియోగదారులపై భారం పెంచుతున్నాయి. ఇక మ్యాజిక్‌పిన్ మాత్రం తక్కువ ఛార్జీలతో పోటీని తట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

