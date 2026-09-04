/10 అడుగుల భారీ కోబ్రాతో స్నేక్ క్యాచర్ స్టంట్స్.. వీడియో వైరల్!

Giant 10-foot Cobra Snake Video Viral: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన.. వింతైన కంటెంట్ చెక్కర్లు కొడుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విష సర్పాల వీడియోలు వస్తే.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతగానో ఆసక్తిగా వాటిని చూసి ఇతరులకు కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్న ఒక వీడియో మాత్రం వీక్షకులను ఆశ్చర్యపరచడమే కాకుండా తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తిస్తోంది.. ఏకంగా 10 అడుగులకు పైగా పొడవున్న భారీ కోబ్రాతో ఒక స్నేక్ క్యాచర్ చేసిన సాహసోపేతమైన విన్యాసాలు ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పడగ విప్పిన మృత్యువుతో విన్యాసం..
నివాస ప్రాంతాల్లోకి అనుకోకుండా వచ్చిన భారీ కోబ్రాను పట్టుకోవడానికి స్థానికులు ఒక స్నేక్ క్యాచర్ను అక్కడికి పిలిపించారు.. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఆ వ్యక్తి సుమారు 10 అడుగుల పొడవున్న ఆ మహాసర్పాన్ని ఎంతో సింపుల్గా పట్టుకున్నాడు.. అయితే సాధారణంగా రక్షించిన తర్వాత వెంటనే.. ఒక సురక్షితమైన బాక్సు లేదా నల్లటి సంచిలో ఎక్కించాల్సిన ఆ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడ అనూహ్య ప్రవర్తనతో అందర్నీ బిత్తరపోయేలా చేసాడు..
ఆ పామును ఒక చెట్టు కాండం చుట్టూ తిప్పి.. ఒక చేతితో దాని తోకను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.. ఆ భారీ నాగుపాము కోపంతో స్వీకరంగా బుసలు కొడుతూ.. భారీ పడగ విప్పి ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు.. ఆ వ్యక్తి ఏ మాత్రం భయపడకుండా దాంతో ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ పాము పడగపై భాగాన్ని.. తన చేతులతో మిమ్ములతో విన్యాసాలు చేశాడు. కోబ్రా ఏ క్షణంలోనైనా కాటు వేస్తే ప్రాణం పోయే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ.. అతడు అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా దానితో ప్రవర్తించిన తీరు అక్కడున్న స్థానికులు మొబైల్ కెమెరాల్లో రికార్డు చేశారు..
సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైన కొద్ది రోజుల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్తో ట్రెండ్ అవుతూ వచ్చింది. అయితే, అతడు చేసిన విన్యాసాలకు వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. రెస్క్యూ అంటే వన్యప్రాణులను కాపాడటమే తప్ప.. లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం వాటి ప్రాణాలతో స్టంట్ లు చేయడం కాదని వారు మండిపడుతున్నారు. అలాగే పాములను రెచ్చగొట్టడంతో పాటు వాటి ప్రవర్తనను అవమానించడం చట్టరీత్యా నేరమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక క్షణం పట్టు తప్పిన ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉందని.. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలను ఎవరు అనుసరించవద్దని కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు..
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