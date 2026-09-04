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10 అడుగుల భారీ కోబ్రాతో స్నేక్ క్యాచర్ స్టంట్స్.. వీడియో వైరల్!

Giant 10-foot Cobra Snake Video: పది అడుగులు కలిగిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కోబ్రాతో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ స్టంట్‌లు చేసిన ఘటన ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన ఆ పాము పడగపై భాగాన్ని నిమరడం మీరు గమనించవచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:28 PM IST
10 అడుగుల భారీ కోబ్రాతో స్నేక్ క్యాచర్ స్టంట్స్.. వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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