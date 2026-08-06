/విమానాశ్రయంలో 10 అడుగుల కొండచిలువ.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి..

10-foot Python Viral Video Watch: మహారాష్ట్రలోని అమరావతి బేలోరా విమానాశ్రయ (Amravati Belora Airport) ప్రాంగణంలో రాత్రి ఓ పాము తీవ్ర కలకలం రేపింది. రాత్రి సమయంలో సుమారు 10 అడుగులు కలిగిన భారీ కొండచిలువ ఎయిర్పోర్ట్ కాంపౌండ్లో ప్రత్యక్షమవ్వడంతో భద్రతా సిబ్బంది ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఎయిర్పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ భారీ కొండచిలువ తిరుగుతున్నట్లు సమాచారం ఉంది. అయితే, రాత్రి సమయంలో కనిపించడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మంగళవారం ఆలస్యంగా రాత్రి వేళ విమానాశ్రయ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఎప్పటిలాగే కాంపౌండ్ దగ్గర గస్తీ కాస్తున్నారు. ఆ సమయంలో నేలపై నెమ్మదిగా పాకుతున్న భారీ కొండచిలువ వారి కంటపడింది. ఎంతో భద్రత కలిగిన ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాంతంలో అంత పెద్ద పామును చూసిన సిబ్బంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే స్థానిక వైల్డ్లైఫ్ రెస్క్యూవర్లతో పాటు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే నిపుణులైన స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందం ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంది. అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తూ.. ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఆ 10 అడుగుల కొండచిలువను పట్టుకుని సురక్షితంగా రెస్క్యూ చేశారు. ఈ ఆపరేషన్ చూసేందుకు ఎయిర్పోర్ట్ సిబ్బందితో పాటు స్థానికులు ఆసక్తితో పాటు ఫోన్లలో సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, రెస్క్యూ టీమ్ వెంటనే వారిని సురక్షిత దూరంలో ఉండాలని హెచ్చరించింది.
*Belora airport Amravati Maharashtra pic.twitter.com/vSlZyhFeHD
— Modi bhakt (@0424f57afce940b) August 5, 2026
పట్టుబడిన కొండచిలువ ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన అనంతరం, స్నేక్ క్యాచర్స్ దానిని అటవీ శాఖ అధికారులకు అప్పగించారు. మానవ నివాసాలకు దూరంగా ఉన్న దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో దానిని క్షేమంగా విడిచిపెట్టనున్నట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, స్నేక్స్ క్యాచర్స్ పట్టుకుంటున్న సమయంలో తీసిన వీడియోలు కొంతమంది సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో.. ఇప్పుడు ఇది వైరల్గా మారింది. దీనిని చూసిన నెటిజన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
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