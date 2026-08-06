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విమానాశ్రయంలో 10 అడుగుల కొండచిలువ.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి..

10-foot Python Viral Video: బేలోరా విమానాశ్రయం ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ దర్శనమిచ్చింది. వెంటనే స్నేక్స్‌ క్యాచర్స్‌కి సమాధానం అందించగా.. వారు అక్కడి చేరుకుని రెస్క్యూ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:10 PM IST
విమానాశ్రయంలో 10 అడుగుల కొండచిలువ.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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విమానాశ్రయంలో 10 అడుగుల కొండచిలువ.. ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి..
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