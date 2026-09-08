/12 Foot Cobra Video: ఆలయంలో 12 అడుగుల భారీ కోబ్రా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రెస్క్యూ వీడియో వైరల్!

12 Foot Cobra Odisha Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాల్లో నిత్యం ఎన్నో జాతులకు సంబంధించిన వివిధ రకాల పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, అందులో కొన్ని వీడియోలు మాత్రమే నెటిజన్స్ను ఆకట్టుకుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పాములకు సంబంధించిన విజువల్స్ ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఒడిశాలోని ఓ ప్రముఖ ఆలయంలోని సుమారు 12 అడుగుల పొడవున్న భారీ కోబ్రా ప్రత్యక్షమైన ఘటన తీవ్రంగా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఆలయ ప్రాంగణంలో భారీ కోబ్రా..
ఆలయ లోపలి భాగంలోనే అకస్మాత్తుగా ఈ భారీ నాగుపాము కనిపించడంతో అక్కడున్న భక్తులతో పాటు స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అలాగే 12 అడుగుల భారీ శరీరంతో పాటు ఎత్తైన పడగతో బుసలు కొడుతున్న ఆ సర్పాన్ని చూసి అకడున్న వారు వణికిపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, అక్కడే ఉన్న ఆలయ సిబ్బంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ప్రాణాలకు తెగించి పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్..
అయితే, సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకున్నారు. దీంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. తన వద్ద ఉన్న ప్రత్యేకమైన స్నేక్ స్టిక్ సహాయంలో కోబ్రాను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించాడు.. అయితే, అది సాధారణ పాము కాకపోవడంతో కోబ్రాను పట్టుకోవడం స్నేక్ క్యాచర్కు అత్యంత క్లిష్టంగా మారింది.
పట్టుకునేందుకు ట్రై చేసిన ప్రతిసారీ ఆ కోబ్రా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ.. ఎదురుదాడికి దిగేందుకు పడగ విప్పి భీకరంగా బుసలు కొట్టింది. అయితే, ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి తలెత్తినప్పటికీ.. స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం భయపడకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ కోబ్రా దృష్టిని మళ్లిస్తూ.. చివరికి ఎవరికీ ఎలాంటి హాని కలగకుండా సురక్షితంగా ఒక సంచిలో బంధించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది ఈ వీడియోను చూసి వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
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