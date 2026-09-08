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12 Foot Cobra Video: ఆలయంలో 12 అడుగుల భారీ కోబ్రా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రెస్క్యూ వీడియో వైరల్!

12 Foot Cobra Odisha Video Viral: 12 అడుగుల భారీ కోబ్రా ఒడిశాలోని ఓ గుడిలో దర్శనమిచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక స్నేక్‌ క్యాచర్‌ దానిని పట్టుకున్న దృశ్యాలు చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:12 PM IST
12 Foot Cobra Video: ఆలయంలో 12 అడుగుల భారీ కోబ్రా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రెస్క్యూ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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12 Foot Cobra Video: ఆలయంలో 12 అడుగుల భారీ కోబ్రా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రెస్క్యూ వీడియో వైరల్!
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