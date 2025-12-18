English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Python Video: నీటి గొయ్యిలో 12 అడుగుల కొండచిలువ.. ఒకే చేత్తో పట్టుకొచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో..

Python Video: నీటి గొయ్యిలో 12 అడుగుల కొండచిలువ.. ఒకే చేత్తో పట్టుకొచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో..

12-foot Python Video Viral: భీమవరంలోని ఓ పరిసర ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన 12 అడుగుల కొండచిలువ సంచారం చేస్తున్న సమయంలో జనాలు చూసి అడవిశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు స్నేక్ క్యాచర్స్‌ను పంపించి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:44 PM IST

Trending Photos

Gold Loan Rules: RBI పెట్టిన మెలిక.. మీకు గోల్డ్ ఉన్నా లోన్‌ రాకపోవచ్చు.. షాక్‌ అవ్వదు.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!!
7
banks
Gold Loan Rules: RBI పెట్టిన మెలిక.. మీకు గోల్డ్ ఉన్నా లోన్‌ రాకపోవచ్చు.. షాక్‌ అవ్వదు.. పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!!
Paush Amavasya 2025: మరో రెండు రోజుల్లో పుష్య అమావాస్య.. న్యూ ఇయర్ కు ముందే కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్న రాశులు ఇవే... మీరున్నారా..?..
7
paush Amavasya 2025
Paush Amavasya 2025: మరో రెండు రోజుల్లో పుష్య అమావాస్య.. న్యూ ఇయర్ కు ముందే కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్న రాశులు ఇవే... మీరున్నారా..?..
Saturn And Sun Conjunction: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, సూర్య గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇల్లు ధనరాశులతో నిండిపోతాయి!
6
Sun-saturn conjunction
Saturn And Sun Conjunction: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, సూర్య గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇల్లు ధనరాశులతో నిండిపోతాయి!
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
7
Gold Price Today
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులు ఊరిపిపీల్చుకోండి.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. డిసెంబర్ 17వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Python Video: నీటి గొయ్యిలో 12 అడుగుల కొండచిలువ.. ఒకే చేత్తో పట్టుకొచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో..

12-foot Python Video Watch: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ కొండచిలువ ప్రత్యక్షం కావడం స్థానికంగా ఎంతో కలకలం రేపింది. సుమారు 12 అడుగుల పొడవు కలిగిన ఈ భారీ సర్పం జనాలు తిరిగే ప్రదేశాల్లోకి రావడం వల్ల అక్కడున్న వారంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. అంతేకాకుండా ఈ పామును చూసిన వెంటనే అడవిశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అయితే, అడవి శాఖ సిబ్బంది స్థానికంగా ఉన్న ప్రముఖ స్నేక్ నెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ బృందానికి సమాచారం ఇవ్వడంతో వార అక్కడికి చేరుకున్నారు. అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ చేయబట్టిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వివరాల్లోకి వెళితే.. 12 అడుగులు కలిగిన భారీ కొండచిలువ జనాల తాకిడికి నీటి ప్రవాహంలో ఉన్న ఓ గొట్టంలోకి వెళ్లి దాక్కుంది. అయితే ఆ ప్రదేశంలో పామును చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో జ్వరం చేరుకోవడం వల్ల వారి అరుపులకు భయపడి లోతైన గోతిలోకి వెళ్లిందని.. స్నేక్ క్యాచర్ బృందం వీడియోలు తెలిపింది. ఇదే సమయంలో నెస్ట్ సొసైటీ ప్రతినిధి వీడియోలో మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పుకోచ్చారు.. వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నప్పుడు ఆ ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ నీటి అడుగున దాక్కుండి పోయిందని.. మోటార్ల సహాయంతో నీటిని తోడేసినప్పటికీ అది ఏ మాత్రం బయటికి రాలేకపోయిందని వారన్నారు. చివరికి వినూత్నంగా ఆలోచించి ఆ నీటి గొయ్యిలోకి మళ్లీ నీటిని పంపించడంతో శ్వాస ఆడక గాలి పీల్చుకోవడానికి పాము పైకి వచ్చిందని.. ఈ సమయంలోనే వారు పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాలని తెలిపారు. 

ముందుగా నీటిలో ఆ కొండచిలువ ఉండడంతో సరిగా స్నేక్ రెస్క్యూ బృందానికి దాని సైజ్ తెలియలేకపోయింది. అయితే మొదటగా ఊపిరి ఆడలేక పోవడం వల్ల ఆ పాము గొయ్యిలో నుంచి పైకి తలపెట్టడంతో స్నేక్ క్యాచర్ దానిని పట్టుకొని పైకి లాగాడు. ఈ సమయంలోనే దాని పరిమాణం ఏంటో తెలిసింది. ఇది చూసిన తర్వాత దాదాపు ఇది 12 అడుగుల పడుకుంటుందని వారు ఓ అభిప్రాయానికి వచ్చారు. ఆ నీటి గొయ్యిలో ఉన్న పామును ఒకే చేత్తో స్నేక్ క్యాచర్ బయటికి తీసి.. వెంటనే వారి బృందాన్ని పిలిచారు. వారు కూడా అక్కడికి చేరుకొని ఆ పాముని పైకి లాగే ప్రయత్నం చేశారు. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

మొదటగా కేవలం ఒక స్నేక్ క్యాచర్ మాత్రమే ఆ పామును నీటిలో నుంచి బయటికి లాగాడు. అయితే ఇది భారీ బరువు ఉండడంతో అతని చేయి మొత్తం నొప్పి వచ్చిందని వీడియోలో తెలిపారు. ఇలా పట్టుకున్న పాములు ఓ సంచిలో వేసేందుకు ప్రయత్నించారు.. దీని పరిమాణం ఊహించని స్థాయిలో ఉండడం వల్ల వెంటనే వారు ఓ ప్లాస్టిక్ డ్రంబులో బంధించారు. ఆ తర్వాత దీనిని ఓ సురక్షితమైన అడవి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టినట్లు ఆ స్నేక్ క్యాచర్ బృందం వీడియోలో తెలిపారు. ఎంతో శ్రమించి ఈ పాముని పట్టుకోవడంతో అక్కడున్న స్థానికులు ఈ స్నేక్ క్యాచర్ బృందాన్ని అభినందించారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ball PythonBall Python NewsVideo Viralvideo viral newsBall Python Video

Trending News