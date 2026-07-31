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12 ఏళ్ల బంధం.. ఒక్క మోసంతో రోడ్డుకెక్కిన సంసారం.. వీడియో..

Wife Caught Red-handed With Lover Video Viral: భర్తలేని సమయంలో ప్రియుడితో ప్రేమాయణం నడిపిన ఓ భార్యకు సంబంధించిన ఘటన వైరల్ అవుతోంది. అయితే, తన ప్రియుడు నేరుగా ఇంటికి రావడంతో తన భర్త వారిని పట్టుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఘనట వైరల్‌గా మారింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:39 PM IST
12 ఏళ్ల బంధం.. ఒక్క మోసంతో రోడ్డుకెక్కిన సంసారం.. వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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12 ఏళ్ల బంధం.. ఒక్క మోసంతో రోడ్డుకెక్కిన సంసారం.. వీడియో..
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