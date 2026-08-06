/మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. పామును చంపి ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన బంధువులు!

12ft Python Attacks: జనగామ జిల్లా కంచనపల్లి గ్రామంలో గురువారం ఓ ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది. వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న క్రమంలో ఓ మహిళపై భారీ కొండచిలువ ఒక్కసారిగా దాడి చేయడంతో స్థానికులు, గ్రామస్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాల్లో చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
కంచనపల్లి గ్రామానికి చెందిన స్వప్న అనే మహిళ గురువారం ఉదయం తమ మొక్కజొన్న, వరి పొలం పనులకు వెళ్లింది.. పైరు మధ్యలో పని చేసుకుంటుండగా.. అక్కడ ఉన్న సుమారు 12 అడుగుల భారీ కొండచిలువ ఒక్కసారిగా స్వప్నపై దాడి చేసింది. ఆమె కాళ్లను చుట్టుముట్టి ఆహారంగా మలుచుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ ఊహించని పరిణామంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన స్వప్న గట్టిగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించింది..
ఆమె కేకలు విన్న సమీప రైతులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు ఘటనా స్థలానికి పరుగులు తీసిన్నట్లు సమాచారం. స్వప్న ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండడం చూసి సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించారు. తీవ్రంగా పోరాడి స్వప్నను కొండచిలువ పట్టు నుంచి విడిపించారు. అనంతరం ఆ భారీ కొండచిలువ ఎవరికైనా ప్రమాదం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో దానిని అక్కడే కొట్టి చంపిన్నట్లు సమాచారం.
తీవ్రంగా గాయపడిన స్వప్నను కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం జనగామ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. విచిత్రంగా, ఎంత పెద్ద పాము దాడి చేసిందో వైద్యులకు చూపించడానికి, ఘటన తీవ్రతను వివరించడానికి వారు చనిపోయిన 12 అడుగుల కొండచిలువను కూడా ఆటోలో ఆస్పత్రికి తీసుకుని వెళ్లారు. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఆ భారీ కొండచిలువను చూసిన రోగులతో పాటు, బంధువులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురైన్నట్లు తెలుస్తోంది.
జనగామ ఏరియా ఆసుపత్రి వైద్యులు స్వప్నకి తక్షణమే అత్యవసర చికిత్స అందిచిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కొండచిలువ విషపూరితమైనది కాకపోయినప్పటికీ.. దాని దాడి వల్ల స్వప్నకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం బాధితురాలికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామని.. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
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