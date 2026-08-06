Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. పామును చంపి ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన బంధువులు!

మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. పామును చంపి ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన బంధువులు!

12ft Python Attacks Viral News: పొలంలో పనులు చేస్తున్న క్రమంలో 12 అడుగుల భారీ కొండచిలువ ఓ మహిళపై దాడి చేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ పాము ఊహించని రీతిలో యువతిపైకి దాడికి దిగింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:34 AM IST
మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. పామును చంపి ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన బంధువులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. పామును చంపి ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన బంధువులు!
2
3
4
5