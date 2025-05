Jaipur Drunk Girl Video: ప్లీజ్ వదిలేయండి.. ఒకరి ప్రాణం తీసి వేడుకుంటున్న లిక్కర్ పాప.. వీడియో వైరల్..

14 years old drunk girl accident video: ఇటీవల చాలా మంది ట్రాఫిక్ రూల్స్ లను అస్సలు పాటించడంలేదు. తాగి వాహనాలు నడిపించొద్దని పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కూడా చాలా మంది తమ తీరుమార్చుకొవడంలేదు. రాంగ్ రూట్ లో వెళ్లడం, ట్రిబుల్ రైడింగ్, హెల్మెట్ లను పెట్టుకొకపోవడం, సీట్ బెల్ట్ రూల్ ను పాటించడంలేదు. దీంతో చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే.. కొంత మంది తప్పతాగి కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు.

ఇంకా మైనర్ లు కూడా ఇలాంటి ఘటనల్లో ఉంటున్నారు. ప్రతిరోజు పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ను నిర్వహిస్తున్న కూడా.. ఇప్పటికి రోజు ప్రమాదాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. జైపూర్ లో ఒక మైనర్ బాలిక తప్పతాగి మరీ కారును నడిపింది. ఒకరి నిండు ప్రాణం తీసింది.

A 14-year-old girl, Aasima, was killed in a tragic hit-and-run in Jaipur’s Sanganer Gate area on Monday night after a speeding car, allegedly driven by a drunk woman, rammed into the bike she was on with her father and cousin. The father and cousin sustained serious injuries,… pic.twitter.com/ubKQGV36MP

