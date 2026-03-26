15 Foot King Cobra Video Watch Now: ప్రకృతిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవుల్లో కింగ్ కోబ్రా ఒకటి.. అది పడక విప్పితే చాలు.. వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే సామాన్యులే కాదు.. వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సైతం షాక్ అయిపోవాల్సిందే. ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఏకంగా 15 అడుగుల పొడవున్న భారీ కోబ్రాను స్నేక్యాచార్ బంధిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఉన్న పాములు చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. కోబ్రాల్లో ఇంత భయంకరమైన పాములు కూడా ఉంటాయా? అని చూసిన వారి సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా పాములను పట్టుకున్న తర్వాత వాటిని సురక్షితంగా అడవిలో విడిచి పెట్టడానికి సంచుల్లో బంధిస్తూ ఉంటారు.. అయితే, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న కింగ్ కోబ్రా మాత్రం అంత తేలికగా లొంగిపోవడం లేదు.. స్నేక్ క్యాచర్ దానిని సంచిలో వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో అది మెరుపు వేగంతో తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు.. అతనిపై దాడి చేసేందుకు కూడా ఆ పాము ప్రయత్నిస్తోంది.. ఇది చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది.. దాని భారీ శరీరంతో పాటు.. అది చేసే కదలికలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తుంది.
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికి వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది.. ఈ పాము పరిమాణం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. అది పామా లేక కొండచిలువనా అని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తుంటే.. స్నేక్ క్యాచర్ ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాల్సిందే.. ప్రాణాలకు తెగించి రక్షిస్తున్నారు.. అని కొందరు ప్రశంసిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా ఆ కోబ్రా సంచి నుంచి పదేపదే బయటికి వస్తు..స్నేక్ క్యాచర్కు చుక్కలు చూపించడం ఈ వీడియోలో హైలెట్గా నిలిచింది..
ఇలాంటి విష సర్పాలు కనిపించినప్పుడు సొంత ప్రయోగాలు చేయవద్దని.. వెంటనే వన్యప్రాణి సంరక్షణ అధికారులకు లేదా స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించడం మంచిదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక్క చిన్న పొరపాటు జరిగిన ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిలే అవకాశాలు ఉందని వారు తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనా 15 అడుగుల ఈ నల్ల త్రాచు వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
