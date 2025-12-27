English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Young Lady Marriages: 19 ఏళ్ల యువతి 8 మంది మగాళ్లతో పెళ్లి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Young Lady Marriages: 19 ఏళ్ల యువతి 8 మంది మగాళ్లతో పెళ్లి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Teenager Multi Marriages With 8 Grooms News Goes To Viral: టీనేజీలోనే మోసాలకు అలవాటు పడింది. టీనేజ్‌లోనే అందరినీ ముంచేసే ఖతర్నాక్‌ కిలేడీగా మారింది. వయస్సుకు మించిన పనులు చేస్తూ మగాళ్లతో ఆడుకుంటున్న యువతిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఆమె బారిన పడి 8 మంది మోసపోయారు. ఈ సంఘటన ఏపీలో చోటుచేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 27, 2025, 07:20 PM IST

Trending Photos

Biggest Snake in World: 50 అడుగుల పొడవు.. 1000 కిలోల బరువు.. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పాము ఇదే..!
7
Vasuki Indicus
Biggest Snake in World: 50 అడుగుల పొడవు.. 1000 కిలోల బరువు.. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పాము ఇదే..!
Pakistani Air Hostess: వామ్మో పాకిస్తాన్‌లో ఎయిర్ హోస్టెస్‌లకు అంత జీతం ఇస్తున్నారా..? వారికి అందించే సౌకర్యాలు ఇవే..
5
pakistani air hostess
Pakistani Air Hostess: వామ్మో పాకిస్తాన్‌లో ఎయిర్ హోస్టెస్‌లకు అంత జీతం ఇస్తున్నారా..? వారికి అందించే సౌకర్యాలు ఇవే..
Sun And Moon Conjunction: సూర్య, చంద్ర గ్రహాల అరుదైన సంయోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందడం ఖాయం!
6
Moon And Saturn
Sun And Moon Conjunction: సూర్య, చంద్ర గ్రహాల అరుదైన సంయోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందడం ఖాయం!
China Gen-Z: చైనా Gen-Z విషపూరిత పాములను ఎందుకు కొంటున్నారు? ఈ పైత్యానికి కారణమేంటి..?
9
wildlife news
China Gen-Z: చైనా Gen-Z విషపూరిత పాములను ఎందుకు కొంటున్నారు? ఈ పైత్యానికి కారణమేంటి..?
Young Lady Marriages: 19 ఏళ్ల యువతి 8 మంది మగాళ్లతో పెళ్లి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Teenager Multi Marriages: టీనేజ్‌ అంటే ఏముంటుంది అప్పుడప్పుడే సమాజంపై అవగాహన.. లోకజ్ఞానం వస్తుంది. భవిష్యత్‌కు ప్రణాళిక వేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఈ యువతి మాత్రం పదాహారేళ్ల ప్రాయానికి మోసాలకు అలవాటు పడింది. అలాంటి ఇలాంటి మోసాలు కాదు. పురుషుల బలహీనతను అస్త్రంగా చేసుకుని ఆమె నిత్య పెళ్లి కూతురిగా మారింది. ఇంకేముంది 20 ఏళ్లు నిండకముందే 8 మందిని పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసింది. 19 ఏళ్ల యువతి చేసిన మోసాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంచలనంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Palamuru: సొంత జిల్లా పాలమూరులో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం పట్టణంలోని కర్జీ వీధికి చెందిన ముత్తిరెడ్డి వాణి (19) పెళ్లిళ్ల పేరుతో యువకులను వంచించి అందిన కాడికి దోచుకుని పరారవుతుంది. నిత్య పెళ్లి కూతురుగా మారిన ఆమెను చివరకు పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వాణి తన మేనత్త యంపాడ సంధ్యతో కలిసి పెళ్లి పేరిట మగవారిని నమ్మించి మోసగించడం ప్రవృత్తిగా చేసుకుంది. పెళ్లి కానీ యువకులను ఎంచుకొని వారి నుంచి ఎదురు కట్నం తీసుకొని వాణి పెళ్లికి సిద్ధం అవుతుంది. తీరా పెళ్లయ్యాక వారం రోజుల్లోనే చెప్పచేయకుండా పరారవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేటలోని దుర్గాదేవి ఆలయంలో కర్ణాటకకు చెందిన వ్యక్తిని వాణి పెళ్లి చేసుకుంది. కొన్ని రోజులకు అతడిని వదిలేసింది. అది కూడా సినీఫక్కీలో జరిగింది.

Also Read: KCR Decision: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటో తెలుసా?

వివాహం అనంతరం వరుడు సొంత ఊరు కర్ణాటక వెళుతున్న క్రమంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో వరుడితో కలిసి రైలు ఎక్కిన వాణి విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ వద్ద బాత్‌రూమ్‌కి వెళ్లొస్తానని చెప్పి వెళ్లింది. ఇక మళ్లీ వస్తే ఒట్టు. బాత్రూమ్‌ అని చెప్పి వాణి రైలు దిగి పారిపోయింది. ఆమె అదృశ్యంపై ఆందోళన చెందిన వరుడు ఆమె కుటుంబసభ్యుల కోసం ఆరాతీశారు. ఇచ్చాపురంలోని మేనత్త ఇంటికి ఆమె చేరుకున్నట్టు గ్రహించి అక్కడకు వచ్చారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

తనను పట్టుకోవడానికి వస్తున్నారనే విషయం తెలుసుకున్న వాణి లక్ష రూపాయలు ఎదురుకట్నంతో పాటు బట్టలు, ఇతర ఖర్చుల నిమిత్తం ఇచ్చిన డబ్బులను తీసుకుని వాణి మళ్లీ పరారైంది. ఆమె మేనత్తను సంప్రదించగా వాణి అసలు వ్యవహారం అంతా బయట పడింది. విషయం తెలిసి కంగుతిన్న వరుడి కుటుంబసభ్యులు వాణి మేనత్త సంధ్యను నిలదీయగా వారి డబ్బులు వారికి ఇచ్చేస్తామని చెప్పి వారికి సర్దిచెప్పింది. ఇక్కడే పెద్ద ట్విస్ట్‌ జరిగింది.

Also Read: GHMC Gift: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌! ఏమిటో తెలుసా?

అనంతరం మేనత్త సంధ్య కూడా తట్టాబుట్టా సర్దేసుకుని పారిపోయింది. దీంతో ఆమె మోసాలను ఆ వరుడు ఇచ్చాపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే వాణి పెళ్లిళ్ల పేరుతో అనేక మందిని మోసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెతో మోసపోయిన బాధితులు నాగిరెడ్డి, కేశవ రెడ్డి ఇచ్చాపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె ఇప్పటివరకు 8 మందిని పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నట్టు ఫొటోలు, వీడియోలు పోలీసులకు అందజేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుపై ఇచ్చాపురం పోలీసులు విచారణ జరుపుతుండగా కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాణి తల్లి చిన్నప్పుడే మృతి చెందడంతో తండ్రి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. మేనత్త సంధ్య చేరదీసి ఆలనాపాలనా చూసుకుంది. సంధ్య మైనర్‌గా ఉన్న సమయంలో చాలా మందిని వివాహం చేసుకోవగా ఫిర్యాదు చేయడానికి జంకారు. ఇప్పుడు మేజర్‌ కావడంతో ఆమె బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Young LadyMarriageIcchapuramAndhra PradeshAP News

Trending News