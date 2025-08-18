English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:11 PM IST
  • మేకను మింగిన కొండ చిలువ..
  • యూపీలో ఘటన..

20 feet long python swallows farmers goat in uttar Pradesh: వానాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువల దాడులకు చెందిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి.ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రదేశంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తుంటాయి.

ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు పాములు, కొండ చిలువలు కొన్ని జీవుల్ని అమాంతం మింగేస్తాయి. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఝాన్సీలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ఝాన్సీలోని పునావాలీ గ్రామానికి చెందిన 35 ఏళ్ల జశ్వంత్ రాజ్‌పుత్ మేకలు మేపడానికి రాజ్‌ఘట్ కెనాల్ సమీపంలోకి వెళ్లాడు. ఈక్రమంలో ఒక మేక దారితప్పింది. చెట్లలోకి వెళ్లింది.

 

అక్కడ పెద్ద కొండ చిలువ మేకపై దాడి చేసింది. దాన్ని చుట్టుకుని మింగడానికి ప్రయత్నించింది. మేక ప్రాణ భయంతో కేకలు పెట్టింది. మేక అరుపులు విన్న జశ్వంత్ అక్కడికి వచ్చాడు. కొండ చిలువ మేకను మింగటం చూసి షాక్ అయ్యాడు. వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులకు సమాచారం అందించాడు. గొడ్డలితో కొండ చిలువ మీద దాడి చేసి చంపేశారు.

ఆ తర్వాత మేకను కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అప్పటికే మేకను.. కొండ చిలువ బలంగా గాలి ఆడకుండా చుట్టుకుని, ఎముకలు విరిగేలా చేసి చంపేసింది. పొదల్లో నుంచి కొండ చిలువ నోట్లో నుంచి మేకను బైటకు లాగారు.

మరోవైపు కొండ చిలువ మీద దాడి చేసి చంపేశారు.ఆ తర్వాత వీటిని చెట్ట నుంచి బైటకు లాక్కుని వచ్చారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. కొండ చిలువ ఎంత డెంజర్ గాఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

