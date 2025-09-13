English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Huge Anaconda Video: మనుషులను అమాంతం మింగే.. భారీ అనకొండ.. వీడియో చూస్తే భయపడి పోతారు..

Huge Anaconda Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ శరీరం కలిగిన అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అనకొండ పాముకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలను తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:33 PM IST

Huge Anaconda Video: మనుషులను అమాంతం మింగే.. భారీ అనకొండ.. వీడియో చూస్తే భయపడి పోతారు..

Huge Anaconda Video Viral: ఇటీవల యూట్యూబ్ వీడియోలో చూపించిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఉన్న అత్యంత భారీ అనకొండ దాదాపు 25 అడుగుల పొడవు కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంత పెద్ద జంతువులనైనా ఎంతో సులభంగా మింగేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని వీడియోలో తెలిపారు. అలాగే ఇలాంటి పాములు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలే అప్పుడప్పుడు వైరల్‌గా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా అనకొండాలకు సంబంధించిన వేటతీరు, బలమైన శరీర నిర్మాణం పై దృష్టిపెట్టి చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్‌లో.. అనకొండలు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటాయని.. అవి ఆహారాన్ని చుట్టేసి మరి ఊపిరాడకుండా చేసి మింగేస్తాయని తెలిపారు. వాటికి సాధారణ ఆహారం పెద్ద పెద్ద జంతువులని.. అలాగే ఇవి మనుషులపై కూడా ఎంతో సులభంగా దాడి చేసి అమాంతం మింగేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయని వీడియోలో క్లియర్‌గా తెలిపారు. 

ఇలాంటి అనకొండ పాములు ఎక్కువగా అమెజాన్ అడవుల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. భారత్‌లో కూడా ఇప్పటికీ కొన్నిచోట్ల ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పాములు కనిపిస్తూ ఉన్నాయని సమాచారం. ఇక ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ పెద్ద అనకొండ పాము తన భారీ శరీరంతో నీటి గుంటలో నుంచి పైకి చూస్తుండడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోను పాముకు చాలా దగ్గర నుంచి చిత్రీకరించినట్లు చూస్తే అర్థమయిపోతుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @Shmarikaworld అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఇలాంటి అత్యంత పెద్ద అనకొండ పామును జీవితంలో ఇప్పటికీ చూడలేమని చెబుతున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఈ వీడియో కామెంట్ బాక్స్‌లో ఇది నిజమానని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral newslatest videoViral videoAnaconda Viral VideoGiant Anaconda Viral Video

