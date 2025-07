Anaconda Video: వామ్మో.. మీరెన్నడూ చూడని అతి పెద్ద అనకొండ పాము.. వీడియో చూసి భయపడకండి..

Biggest Anaconda Snake Viral Video Watch: పాములంటే ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతూనే ఉంటారు. ఇవి ఎంత ప్రమాదకరమో అందరికీ తెలుసు. కొన్ని పాములు దాడి చేస్తే నైతే తప్పకుండా జీవులు మరణించే వరకు అవి వదిలిపెట్టవు. అందుకే చాలామంది వాటితో సాహసం చేసేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపరు. సాధారణంగా కొంతమంది మాత్రం పాములంటే ఇష్టం ఉన్నవారు వాటికి దగ్గరగా వెళ్లి చూస్తూ ఉంటారు. ఇలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో భయపడుతూనే ఉంటారు. కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలను కూడా చూసి భయపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇలాంటి భయానకమైన పాముకు సంబంధించిన వీడియోనే ఈరోజు వైరల్ గా మారింది. ఆ వీడియో ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ జనావాసాల్లో సంచారం చేయడం మీరెప్పుడైనా చూశారా? ఇలాంటి పాములు జనాభాసాల్లో సంచారం చేయడం చాలా అరుదు మాత్రమే. కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం సంచారం చేస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అడవి ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండే ఊళ్ళలో ఎక్కువగా ఇలా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఇటీవల ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ అనకొండ పాము ఏకంగా జనాభాసాల్లోకి వచ్చి హంగామా సృష్టించింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి.

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ వీడియోలో ఓ పాము చెట్టుకు దగ్గరగా ఒక కారు వైపు వెళుతుండడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఇందులో పాము నలుపు రంగులో ఒక చెట్టు ఎంత లావుగా ఉంటుందో అంత లావుగా ఉండడం మీరు చూడవచ్చు. దాదాపు ఈ పాము 26 అడుగులకు పైగానే ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ పాము ఒక చెట్టు నుంచి కదులుతూ ఇతర చోటికి వెళ్లడం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కొంతమంది దూరంగా ఉండి స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

🚨 🇧🇷 MASSIVE 26-FOOT SNAKE TERRORIZES BRAZILIAN NEIGHBORHOOD AS RESIDENTS FLEE IN PANIC

Security cameras captured the enormous serpent slithering toward a building's parking lot in Candeias, near Recife.

The giant reptile has completely vanished despite authorities' best… pic.twitter.com/M5hzMV561N

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2025