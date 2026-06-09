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Haridwar Baby Cobra Video: గుండెలు గుభేల్.. వాటర్ ట్యాంక్‌లో ఏకంగా 27 పాము పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

Baby Cobra found in haridwar water tank: ఇంట్లోని నీటి ట్యాంకును క్లీన్ చేసేందుకు ఓపెన్ చేశారు. ఇంతలో  డజన్ల కొద్ది పాము పిల్లలు దాని నుంచి బైటకు వచ్చాయి. ఈ ఘటనతో ఇంట్లోని వారు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:04 PM IST
Haridwar Baby Cobra Video: గుండెలు గుభేల్.. వాటర్ ట్యాంక్‌లో ఏకంగా 27 పాము పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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