27 Baby snakes found crawling inside house hold water tank in Haridwar: ఇటీవల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా పాములు ఇటీవల మానవ నివాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. బుట్లలో, కార్లలో, బైక్ లలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలు, గుబురుగా చెట్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో నాగు పాములు ఆవాసం చేస్తాయి. చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూడా పాములు పిల్లల్ని పెడతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉత్తరా ఖండ్ లోని హరిద్వార్ లో నీటి ట్యాంక్ లో కుప్పల కొద్ది నాగుపాము పిల్లలు బైటికొచ్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
SHOCKING: A family in Haridwar got the scare of a lifetime after 27 snakes were discovered inside their household water tank.
The incident came to light when residents noticed issues with the water supply from taps. Upon inspection, the tank was found filled with snakes. The… pic.twitter.com/cGRgRJFbvo
— RB. (@KailashVashi) June 9, 2026
ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్లో ఒక ఇంటి నీటి ట్యాంకును క్లీన్ చెద్దామని సదరు ఇంట్లోని వారు దాన్ని ఓపెన్ చేశారు. దీంతో ఆ ట్యాంక్ లో డజన్ల కొద్ది పాములు బైటపడ్డాయి. వెంటనే వారు భయాందోళనలకు గురై అక్కడి నుంచి దూరంగా వచ్చేశారు. ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి, ఃస్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు.
వెంటనే అక్కడి ఫారెస్ట్ అధికారులు, పాములు పట్టేవారైన తాలిబ్, భోలాలతో కలిసి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత చాలా సేపు కష్ట పడి చాకచక్యంతో ఆ పాము పిల్లల్ని ట్యాంక్ నుండి సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఆ వాటర్ ట్యాంకర్ నుంచి దాదాపు.. 27 పాము పిల్లలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు రేంజ్ ఆఫీసర్ శిష్పాల్ సింగ్ తెలిపారు.
ఆ తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు. డజన్ల కొద్ది పాముల్ని పట్టుకొవడంతో ఆ చుట్టుపక్కల వారు, ఇంట్లోని వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
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