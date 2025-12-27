30-foot Python Video Watch Here: ప్రకృతిలో కొన్ని దృశ్యాలు నిత్యం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ అటవీ ప్రాంతంలో బయటపడిన అత్యంత భారీ కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో భారీ కొండచిలువను జెసిబి సహాయంతో తరలిస్తున్న దృశ్యాలు నెటిజన్లు చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో ఆ ప్రాణంతో ఉన్న కొండచిలువ అటు ఇటు కదులుతుండడం చూసి భయాందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఎక్కడో కానీ ఓ నిర్మాణ స్థలంలో కార్మికులు పనిచేస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఓ భారీ కొండచిలువ కనిపించింది. దీని పరిమాణం చూసి వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న కొంతమంది భయాందోళనకు కూడా గురైనట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోలో ఉన్న కొండచిలువ దాదాపు 30 అడుగుల కంటే ఎక్కువగానే పడుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పనిచేస్తున్న కార్మికులు అక్కడినుంచి ఒక్కసారిగా పరుగులు తీశారు. ఇది అసాధారణమైన అనకొండ అని.. ఇలాంటి అరుదైన పాములు ప్రపంచంలో కొన్ని చోట్లనే జీవించగలుగుతాయని వీడియో చూసిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
అయితే అక్కడి నుంచి పారిపోయిన కార్మికులు వెంటనే వారికి సంబంధించినపై అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అక్కడికి రెస్క్యూ బృందం చేరుకొని.. ప్రత్యేకమైన ఆపరేషన్ చేపట్టింది. అక్కడికి చేరుకున్న రెస్క్యూ టీం కూడా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురైయ్యారు. చేసేదేం లేక చేతులతో పట్టుకోవడం అసాధ్యమని భావించి.. జెసిబి కి సంబంధించిన బకెట్ తో ఆ కొండచిలువని ఎంతో జాగ్రత్తగా పైకి ఎత్తి.. రెస్క్యూ చేసేందుకు అక్కడి నుంచి తరలించారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ భారీ అనకుండా జెసిబి బాకెట్తో ఎత్తినప్పటికీ నేలకు అంటుతూ ఉండడం విశేషం. దీన్ని చూస్తే ఇది ఎంత బరువు ఉంది అనేది మీరు క్లియర్గా చెప్పొచ్చు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
ఈ ఘటనను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది కార్మికులు వారి స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియో ను యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలో కూడా పోస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షలమంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇలా పోస్ట్ చేసిన వీడియోకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొండచిలువ పామని క్యాప్షన్ రాశారు. ఈ భారీ కొండచిలువను చూసిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. కేవలం ఇలాంటి పాములు అమెజాన్ అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లో జీవించగలుగుతాయని వారి అభివర్ణిస్తున్నారు.
