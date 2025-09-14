English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Son Attack On Mother: మగాడిననే కామంలో తల్లిని చెరబట్టిన కుమారుడు.. తట్టుకోలేక తండ్రి..?

Drunked Son Tried Attempt On His Mother And Later His Father: నవమాసాలు మోసి జీవం ఇచ్చిన కన్న తల్లినే మగాడిననే కామం మైకంలో చెరబట్టాడు. కన్నతల్లితో కోరిక తీర్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇది చూసి ఆగ్రహించిన అతడి తండ్రి మట్టుబెట్టాడు. సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:20 PM IST

Shocking Incident: తాగుడుకు బానిసై ఓ కొడుకు మద్యం మత్తులో తల్లిపై అఘాయిత్యానికి యత్నించాడు. కన్న తల్లిపై తన కోరిక తీర్చుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. తల్లితో లైంగిక వాంఛ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఉదంతాన్ని చూసి అతడి తండ్రి తట్టుకోలేకపోయాడు. తన భార్యపై లైంగిక దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించి కొడుకుపై తండ్రి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. కర్రతో దాడి చేసి తన భార్యను రక్షించే క్రమంలో కొడుకు ప్రాణాలు పోయాయి. సభ్య సమాజం తల దించుకునే సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Read Also: IRCTC Tour Plan: పర్యాటకులకు రైల్వే శుభవార్త.. ఈనెల 23 నుంచి ప్రఖ్యాత రైల్వే టూర్

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల పట్టణం పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ సమీపంలో నాగయ్య, లక్ష్మీ దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు. చిన్న కుమారుడు శ్రీధర్ యాదవ్(31) తాగుడుకు బానిసయ్యాడు. జులాయిగా తిరుగుతూ ఏ పనిచేసేవాడు కాదు. తరచూ మద్యం సేవించి మత్తులో తల్లిదండ్రులతో గొడవకు దిగేవాడు. అందరితో గొడవ పడుతూ నిత్యం వేధించేవాడు. రాను రాను శ్రీధర్‌ చేష్టలు శ్రుతిమించుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి తాగి ఇంటికి వచ్చాడు. అర్ధరాత్రి తర్వాత తల్లిపై అఘాయిత్యానికి యత్నించాడు.

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు

కొడుకు కామం మైకంలో చేస్తున్న దాడిని తల్లి లక్ష్మి ప్రతిఘటించింది. కొడుకు బారి నుంచి తప్పించుకుంటుండగా ఆమె భర్త నాగయ్య రక్షించాడు. కామం మైకంలో పిశాచిలా ప్రవర్తిస్తున్న కొడుకుపై కర్రతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. అయితే తీవ్ర గాయం కావడంతో శ్రీధర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఉదయం విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. జరిగిన విషయాన్ని తెలుసుకుని వివరాలు సేకరించారు.

Also Read: Festival Holidays: దసరాకు విద్యార్థులకు పండుగే.. మొత్తం 16 రోజుల సెలవులు

జూలాయిగా తిరుగుతూ తాగుడుకు బానిసై నిత్యం తమను వేధించేవాడని.. రాత్రి తన కోరిక తీర్చాలంటూ మద్యం మత్తులో అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడని పోలీసులకు భార్యాభర్తలు వివరించారు. ఈ క్రమంలో దాడి చేయగా తన కొడుకు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడని తండ్రి నాగయ్య వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు జడ్చర్ల పట్టణ సీఐ కమలాకర్ తెలిపారు. మానవ సంబంధాలు మంట గలిసిపోతున్నాయనేదానికి ఈ సంఘటన నిదర్శనం.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Mother And FathersonliquormahabubnagarJadcherla

