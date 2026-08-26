/12 ఏళ్ల పాపలా నటించి ఫ్యామిలీని ముంచిన 37 ఏళ్ల మహిళ.. చివరికి ఏమైందంటే?

Real-Life Orphan Movie Case News: సినిమాల్లో మాత్రమే చూసే వింతైన మోసాలు ఒక్కొక్కసారి నిజజీవితంలోనూ జరిగి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి.. హాలీవుడ్ లో సంచలనం సృష్టించిన అనాధ సినిమా మీకు గుర్తుందా? అచ్చం అలాంటి ఘటన బ్రెజిల్ లో వెలుగు చూసింది.. ఒక 37 ఏళ్ల మహిళ..ఆటిజంతో బాధపడుతున్న 12 ఏళ్ల చిన్నారిగా నటించి ఏకంగా ఒక కుటుంబాన్ని దారుణంగా మోసం చేసింది.. చివరికి ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం.. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రామాకు ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బ్రెజిల్ కు చెందిన అమండ సౌజా డి ఒలివేరా అనే మహిళ ఈ కళ్ళు చెదిరే మోసానికి పాల్పడింది.. శాంటా కాటరినా రాష్ట్రంలో స్థానికంగా ఉండేవో చర్చికి వెళ్లే ఒక దంపతులను ఆమె టార్గెట్ చేసింది.. చర్చి పాస్టర్ ద్వారా వారితో పరిచయం పెంచుకొని.. తన పేరు గాబ్రియేలని .. తాను తీవ్రమైన ఆటిజంతో బాధపడుతున్నానని 12 ఏళ్ల అనాధ బాలికనని వారిని నమ్మించింది.. వారిలో సానుభూతి పొందేందుకు నోట్లో చిన్నపిల్లల పీకపెట్టుకొని తిరగడంతో పాటు పాల బాటిల్తో పాలు తాగడం, అర్ధరాత్రి నిద్రలో ఉలిక్కిపడి లేవడం, మెనీ మోర్ లాంటి బొమ్మల దుస్తులు వేసుకోవడం.. ఇలా అచ్చం చిన్నపిల్లల వ్యవహరిస్తూ దంపతులను బురిడీ కొట్టించే ప్రయత్నం చేసింది..
పాప అనుకోవడానికి ఆమె శరీర ఆకృతి పెద్దవారిలా ఎందుకు ఉందన్న అనుమానం రాకుండా ఆ యువతి ఒక పెద్ద కట్టుకతే అల్లింది.. చిన్నతనంలో తన తల్లిదండ్రులు తనను తీవ్రంగా హింసించారని.. బలవంతంగా హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడం వల్లే తాను త్వరగా ఎదిగిపోయిందని.. పెద్ద దానిలాగా కనిపిస్తున్నానని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.. దీంతో ఆ దంపతులు చలించిపోయారు.. ఏకంగా 14 నెలల పాటు తనను ఇంట్లో ఉంచుకొని.. ఆమె పన్నెండు పుట్టినరోజు వేడుకలను కూడా ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించారు.. ఆమె బరువు తగ్గడం కోసం మౌన్జారో అనే ఖరీదైన మందులు కూడా కొనిచ్చి కంటికి రెప్పలా ఆ యువతీని కాపాడారు. ఆమెను చట్టబద్ధంగా దత్తత తీసుకునేందుకు కూడా వాళ్ళు సిద్ధమయ్యారు..
ఆ దంపతులకు చెందిన ఒక బంధువుకు ఆ యువతి వింత ప్రవర్తన పై అనుమానం వచ్చింది.. ఇంటర్నెట్లో ఇలాంటి కేసుల గురించి వెతకగా.. ఈమె ఇలాగే మోసం చేసిన పాత పాత వార్తలు కూడా కొన్ని కనిపించాయట.. ఆ బంధువులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు వ్యవహారం బయటపడింది.. పోలీసులు ఆ యువతీని విచారించగా మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.. ఆమె ఒక ప్రొఫెషనల్ మోసం చేసే యువతి అని.. దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఇలాగే పేర్లు మార్చుకొని కుటుంబాలను మోసం చేసిందని గుర్తించారు. దత్తత తీసుకునే వారి నుంచి మరింత సానుభూతి కోసం ఏకంగా తన శరీరంలో 200 సూదులను స్వయంగా గుచ్చుకొని.. కన్నవాళ్లే చిత్రహింసలు పెట్టారని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసిందట..
తాను మానసిక రోగినని.. ఎవరినీ మోసం చేయలేనని కోర్టులో ఆ యువతి వాదించింది. కానీ ఆమె పక్క ప్లాన్ ప్రకారమే మోసాలకు పాల్పడిందని గుర్తించిన న్యాయమూర్తి ఆ వాదనను తోసిపిచ్చారు. ఆమెపై మోపిన అభియోగాలు రుజువు కావడంతో కోర్టు ఆమెకు దాదాపు ఏడున్నర సంవత్సరాల పాటు జైలు శిక్ష విధించింది..
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