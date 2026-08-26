Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /12 ఏళ్ల పాపలా నటించి ఫ్యామిలీని ముంచిన 37 ఏళ్ల మహిళ.. చివరికి ఏమైందంటే?

12 ఏళ్ల పాపలా నటించి ఫ్యామిలీని ముంచిన 37 ఏళ్ల మహిళ.. చివరికి ఏమైందంటే?

Real-Life Orphan Movie Case: ఓ యువతి 12 ఏళ్ల పాపగా ఒక కుటుంబాన్ని నమ్మించి బురిడీ కొట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ సమయంలో ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన బంధువులు ఆ యువతీ మోసానికి పాల్పడుతుందని గుర్తించి.. పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వగా అసలు నిజం ఏంటో బయటపడింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:28 PM IST
12 ఏళ్ల పాపలా నటించి ఫ్యామిలీని ముంచిన 37 ఏళ్ల మహిళ.. చివరికి ఏమైందంటే?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణలో ఆగస్టు చివరి వరకు వర్షాలే వర్షాలు.. హైదరాబాద్‌ సహా 20 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్!
2
3
4
5