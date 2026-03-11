English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Viral Video: 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు, 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమాయణం.. ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్న జంట.. వీడియో ఇదే..

Viral Video: 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు, 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమాయణం.. ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్న జంట.. వీడియో ఇదే..

60 Year Old Man Marries Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో 60 ఏళ్ల వయస్సులో ఓ వృద్ధుడు.. ఒక అందమైన 26 ఏళ్ల యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు  చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:59 PM IST

Viral Video: 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు, 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమాయణం.. ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్న జంట.. వీడియో ఇదే..

60 Year Old Man Marries Video Watch Now: ప్రేమకు వయస్సుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రేమలో పడుతున్న వైనం మరోసారి నిరూపితమైంది. పాకిస్తాన్ కు చెందిన ఒక 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు తనకంటే సగం వయస్సు తక్కువ ఉన్న యువతిని వివాహం చేసుకున్న ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ యువతి కేవలం 20 ఏళ్ల వయస్సు ఉండడమే కాకుండా.. అప్పటికే తన చదువు పూర్తి చేసుకుందట.. ఈ వింత పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పాకిస్తాన్‌లోని రావల్పిండికి చెందిన హకీం బాబర్ ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడు.. ఆయనకు దాదాపు 60 ఏళ్లకు పైగానే ఉంటాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలే ఆయన 26 ఏళ్ల తన భార్యకు డైవర్స్ ఇచ్చి.. 26 ఏళ్ల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరిద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం దాదాపు 34 ఏళ్ళు ఉండడం విశేషం. అయితే మనుషులు కలిస్తే వయసు ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని ఈ జంట ప్రపంచానికి చాటి చాటి చెప్పింది..

సాధారణంగా యువ పెళ్లి జంటలు చేసుకునే విధంగా.. ఆ వృద్ధ వరుడు కూడా ఇవ్వవధువుతో కలిసి గ్రాండ్ గా ఫ్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ నిర్వహించారు. పెళ్లి వేడుకలు హాకీమ్ బాబర్ తన భార్య కోసం ప్రేమ పాటలను పాడి.. పెళ్లికి వచ్చిన అతిధులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయం ప్రకారం వీరి వివాహం ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. అంతేకాకుండా కుల పెద్దలతో పాటు స్థానికులు వీరి పెళ్లికి అతిథులుగా వచ్చి ఆశీర్వదించారు.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

Video of Bridal Photoshot has gone viral on SM pic.twitter.com/FGQHjMLfth

ఈ వివాహానికి సంబంధించిన వీడియో మేఘ్ అప్‌డేట్స్ అనే ట్విట్టర్ ఖాతా నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.. అయితే, దీనిని పోస్ట్ చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. దీనిపై నటిజెన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రేమకు హద్దులు లేవని.. వారు సంతోషంగా ఉంటే చాలని కొందరు వారికి మద్దతుగా నిలిస్తే.. మరికొందరు ఇది కేవలం డబ్బుల కోసమే జరిగిన పెళ్లి అంటూ కామెంట్లలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. వృద్ధుడి ఆరోగ్యం, వయస్సు పై మరికొందరు జోకులు వేస్తూ కామెంట్లలో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను నవ్విస్తున్నారు.

