75 Year Old Man Video: అయ్యయ్యో.. 75 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి.. మర్నాడే కన్నుమూసిన తాత.. ఏంజరిగిందో తెలిస్తే షాక్..

75 Years old man married with 35 years old woman Video: ఇటీవల కాలంలో అసలు ఒక పెళ్లి జరగడమే గగనమైపోయింది. ప్రతిరోజు భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది భార్యలు.. తమ భర్తల్ని చంపితే, మరికొంత మంది భర్తలు.. తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు.
మొత్తంగా భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు ఎక్కువగా చంపుకుంటూ వార్తలలో ఉంటున్నారు. అయితే.. కొంతమంది డబ్బులు ఇచ్చి మరీ యువతుల్ని కొనుక్కుంటున్నారు. డబ్బులు బాగా ఉన్న వారు ఏజ్ తో సంబంధంలేకుండా పెళ్లిళ్లు కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని జౌన్పుర్ జిల్లా కుచ్ముచ్ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
75 वर्ष क़े बुजुर्ग ने 35 वर्ष की महिला से विवाह रचाया... सुहागरात में ही चली गई जान
UP क़े ज़िला जौनपुर क़े 75 वर्षीय संगरूराम की पत्नि की पिछले वर्ष पत्नि की मौत क़े बाद संतानहीन बुजुर्ग ने 35 वर्ष की महिला मनभावती संग ब्याह रचा लिया।
29 सितंबर को उन्होंने जलालपुर क्षेत्र की… pic.twitter.com/mP4zJ9vND3
ఉత్తర ప్రదేశ్ లో.. సంగ్రురామ్ (75) అనే వృద్ధుడు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాడు. ఏడాది క్రితం అతని మొదటి భార్య చనిపోయింది. పిల్లలు లేకపోవడంతో అప్పటి నుంచి ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు.ఇక ఎందుకో తాతకు మరో పెళ్లి చేసుకొవాలని అన్పించింది. చుట్టుపక్కల వారు, ఇంట్లో వారు వద్దన్న కూడా తాన వినలేదు. ఒంటరి తనంను భరించలేక పెళ్లి చేసుకొవాలని ఫిక్స్అయ్యాడు.
ఈ క్రమంలో జలాల్పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మన్భవతి (35) అనే మహిళను సోమవారం, సెప్టెంబర్ 29న వివాహం చేసుకున్నాడు. ముందుగా కోర్టులో వివాహాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకుని, ఆ తర్వాత స్థానిక ఆలయంలో సంప్రదాయబద్ధంగా ఒక్కటయ్యారు.
ఈ క్రమంలో.. పెళ్లి తర్వాత..నవ వధువు మన్భవతి మాట్లాడుతూ.. ఇంటి బాధ్యతలు తాను చూసుకోవాలని, ‘పిల్లల సంగతి’ తాను చూసుకుంటానని చెప్పాడు. పెళ్లి రాత్రి ఇద్దరు చాలా సేపు ఒకరితో మరోకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏంజరిగిందో కానీ.. తెల్లారేసరికి తాత ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది.
వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.ఈ క్రమంలో తాత పెళ్లంటే ఛెంగుమని ఎగిరాడు.. ఈ విధంగా రాత్రికి రాత్రే చనిపోవడం ఏంటని గ్రామస్తులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో నివసించే సంగ్రురామ్ మేనల్లుళ్లు ఈ విషయం తెలుసుకుని, తాము వచ్చేవరకు అంత్యక్రియలు జరపవద్దని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దీనిపై గ్రామంలో పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది.
