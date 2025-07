Crocodile Video: వామ్మో.. రోడ్డు మీదకు వచ్చిన 8 అడుగుల భారీ మొసలి.. అటు ఇటు తిరుగుతూ క్యాట్ వాక్.. వీడియో ఇదే..

Crocodile spotted on Narhari bridge road in Vadodara video: దేశ మంతట కూడా వానలు కుండపోతగా కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో నదులు, చెరువులు పొంగి పోర్లుతున్నాయి. ఈ నీళ్లు కాస్త జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అయితే.. వీటితో పాటు పాములు, మొసళ్లు కూడా ఇటీవల ఇళ్లలోకి వస్తున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో ప్రజలు వానలు పడుతున్నాయంటే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు బిక్కు బిక్కు మంటు కాలం గడుపుతున్నారు.

ఇప్పటికే పలుచోట్ల వానలు పడుతున్ననేపథ్యంలో భారీ మొసళ్లు నదుల్లో ఎక్కువగా కొట్టుకుని వస్తున్నాయి. ఇవి కాస్త జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన గుజరాత్ లోని వడోదరలో సంభవించింది.

An 8-foot crocodile blocked traffic on Narhari Vishwamitri Bridge Road on Thursdya Night. After much effort, the rescue team captured it and handed it over to the forest department. @NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob #Vadodara #CrocodileRescue pic.twitter.com/Ck5fScHRcq

