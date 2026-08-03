80-Year-Old Kolkata Taxi Driver Video Watch: వృద్ధప్యంలో హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన వయసులో.. జీవనోపాధి కోసం ఒక వృద్ధుడు పడుతున్న కష్టం సోషల్ మీడియా వేదికగా లక్షలాది మంది హృదయాలను కలచివేస్తోంది. కోల్కతాకు చెందిన 80 ఏళ్ల రవీంద్రనాథ్ సర్కార్ అనే టాక్సీ డ్రైవర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతన్నాడు. అసలు ఇంత కష్టపడడానికి గల కారణాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
రవీంద్రనాథ్ సర్కార్ గత 52 సంవత్సరాలుగా కోల్కతా వీధుల్లో టాక్సీ నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. 80 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే అద్దె టాక్సీతో రోడ్డుపైకి వచ్చి.. రాత్రి 10 నుంచి 11 గంటల వరకు కష్టపడతారు. అంటే రోజుకు ఏకంగా 16 గంటల పాటు ఆయన స్టీరింగ్ పట్టుకుని ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుంటారు. సొంత టాక్సీ లేకపోవడంతో రోజువారీ వాహన అద్దె.. పెట్రోల్ ఖర్చులు పోను ఆయనకు మిగిలేది చాలా తక్కువే.. కొన్నిసార్లు కనీసం రోజువారీ మందులకు కూడా డబ్బులు చాలని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
రవీంద్రనాథ్ సర్కార్ తన 77 ఏళ్ల భార్యతో కలిసి కోల్కతాలోని దమ్దమ్ ప్రాంత సమీపంలో ఒక చిన్న ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ వృద్ధ దంపతులకు పిల్లలు లేరు.. వారు నివసించే రేకుల ఇల్లు పూర్తిగా దెబ్బతినింది. వర్షాకాలంలో కప్పు నుంచి నీరు కారుతున్నా.. కిటికీలు ఊడిపోయిన.. రిపేరు చేయించే ఆర్థిక స్తోమత లేదు. వయసు పెరగడంతో చేతులు వణుకుతున్నా.. ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నా ఆయన ఏనాడూ ఎవరినీ చేయి చాచి అడగలేదు. ప్రయాణికులు అద్దె ఎంత అని అడిగితే.. మీకు ఎంత తోస్తే అంత ఇవ్వండి అని చిరునవ్వుతో చెప్పడం ఆయన ఆత్మాభిమానానికి అద్దం పడుతోంది.
డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ చైతాలీ బోస్.. ఆయన జీవితాన్ని, పడుతున్న కష్టాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో రూపంలో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్రంగా చలించిపోయారు. వేలాది మంది ఆయనకు ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. సాయం కోసం కేటాయించిన బ్యాంకు ఖాతా రోజువారీ పరిమితి (Transaction Limit) పూర్తయ్యేంతగా ప్రజలు డబ్బులు పంపడం విశేషం.. ఎవరి ముందూ చెయ్యి చాచకుండా.. 80 ఏళ్ల వయసులోనూ కష్టపడి గౌరవంగా జీవిస్తున్న రవీంద్రనాథ్ సర్కార్ నేటి సమాజానికి, యువతకు నిజమైన స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచారని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.
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