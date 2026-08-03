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80 ఏళ్ల వయసులో 16 గంటల కష్టం.. నెటిజన్స్‌ను కంటతడి పెట్టిస్తున్న టాక్సీ డ్రైవర్ కథ!

80-Year-Old Kolkata Taxi Driver Video: 80 ఏళ్ల వయసులోనూ క్యాబ్‌ నడుపుతున్న ఓ వృద్ధుడుకి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఏకంగా 16 గంటల పాటు కారు నడుపుతూ జీవితం కొనసాగిస్తున్నాడు. ఇలాంటి వయస్సులో ఇలా పని చేయడం చాలా గ్రేట్‌ అని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:16 PM IST
80 ఏళ్ల వయసులో 16 గంటల కష్టం.. నెటిజన్స్‌ను కంటతడి పెట్టిస్తున్న టాక్సీ డ్రైవర్ కథ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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80 ఏళ్ల వయసులో 16 గంటల కష్టం.. నెటిజన్స్‌ను కంటతడి పెట్టిస్తున్న టాక్సీ డ్రైవర్ కథ!
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