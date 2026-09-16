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Clay Ganesh: 800 ఏళ్లుగా నిమజ్జనం కాని మట్టి వినాయకుడు.. ఎక్కడో తెలుసా?

800 Years Old Clay Ganesh Idol: వినాయక చవితి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మట్టి గణపతులు ప్రతిష్టిస్తున్నారు. అయితే 800 ఏళ్ల కిందట ప్రతిష్టించిన మట్టి గణపతి ఇప్పటివరకు నిమజ్జనం చేయలేదు. శతాబ్దాలుగా చెక్కుచెదరని మట్టి గణపతి విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 16, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:19 PM IST
Clay Ganesh: 800 ఏళ్లుగా నిమజ్జనం కాని మట్టి వినాయకుడు.. ఎక్కడో తెలుసా?
Image Credit: Clay Ganesh Idol No Immersion

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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