/Clay Ganesh: 800 ఏళ్లుగా నిమజ్జనం కాని మట్టి వినాయకుడు.. ఎక్కడో తెలుసా?

800 Years Old Clay Ganesh Idol: వినాయక చవితి వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ, ప్రతి వీధిలోనూ గణనాథుడి సందడి కనిపిస్తుంది. వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేసి అనంతరం నిమజ్జనం చేయడం సంప్రదాయం. కానీ ఒకసారి ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత నిమజ్జనం చేయకుండా ఏకంగా 800 సంవత్సరాలకుపైగా నిత్య పూజలు అందుకుంటున్న మట్టి వినాయకుడు ఉన్నాడంటే నమ్ముతారా? తెలంగాణలోని నారాయణపేటకు చెందిన ఈ గణపతి విగ్రహనికి ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఈ అరుదైన మట్టి వినాయకుడిపై ప్రత్యేక కథనం.
నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలోని పళ్ల వీధి విద్యాధర్ దీక్షిత్ నివాసంలో కొలువై ఉన్న ఈ మట్టి గణపతి సాధారణ వినాయకుడు కాదు. సుమారు 800 సంవత్సరాలకుపైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ గణనాథుడు నేటికీ నిమజ్జనం కాకుండా నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఈ విగ్రహానికి సుమారు 12వ శతాబ్దం నాటి చరిత్ర ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సుమారు 12వ శతాబ్దంలో కశ్మీర్ ప్రాంతం నుంచి ఓ బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఇక్కడికి వలస వచ్చారు. అప్పట్లో ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన లోకపల్లి సంస్థానం రాజు కోరిక మేరకు ఆ కుటుంబం ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు స్థానికుల కథనం. వారు తమ వెంట తీసుకొచ్చిన మట్టి వినాయకుడిని అప్పటి నుంచి నిత్యం పూజిస్తూ వచ్చారట. కాలం మారినా.. తరాలు మారినా ఇక్కడ మట్టి గణపతికి మాత్రం పూజలు ఆగలేదు.
ఈ వినాయకుడి చరిత్రలో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబం అభివృద్ధి చెందడం కొంతమందికి నచ్చక కొందరు దొంగల రూపంలో వచ్చి గణపతి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు. విగ్రహం దెబ్బతినడంతో దాన్ని నిమజ్జనం చేయాలని కుటుంబసభ్యులు నిర్ణయించుకున్నారట. విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి విటుడి రూపంలో వచ్చి ఓ సూచన చేశాడట. భిన్నమైన ఈ గణపతి విగ్రహాన్ని మట్టితో సహా పాలలో వేసి ఒక గదిలో ఉంచి 41 రోజుల పాటు పూజలు చేయాలని చెప్పాడట. ఆ వ్యక్తి చెప్పినట్లుగానే విగ్రహాన్ని పాలలో ఉంచి గది తలుపులు మూసి 41 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
41 రోజులు పూర్తయిన తర్వాత గది తలుపులు తెరిచి చూడగా గణపతి విగ్రహం తిరిగి తన రూపాన్ని ఏర్పరచుకోవడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆశ్చర్యపోయారు. అప్పటి నుంచి ఈ గణపతిని నిమజ్జనం చేయకుండా నిత్య పూజలు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఒక్కసారి ప్రతిష్ఠించిన ఈ మట్టి గణపతికి మళ్లీ నిమజ్జనం అనే మాటే లేదు. వందల ఏళ్ల తరబడి తరతరాలుగా ఇదే గణపతికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వినాయకుడు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే గణపతిగా భక్తుల్లో విశ్వాసం ఉంది. తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భక్తులు స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. స్థానికులకే పరిమితం కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి.. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు ఈ గణపతిని దర్శించుకునేందుకు వస్తుంటారు.
వినాయక చవితి సందర్భంగా ఈ పురాతన మట్టి వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు, అభిషేకాలు, హారతులు నిర్వహించారు. 800 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉందని చెప్పే ఈ మట్టి గణపతి నేటికీ అదే విశ్వాసంతో భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నాడు. నిమజ్జనం ఎరుగని 800 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ మట్టి గణపతిని మీరు కూడా సందర్శించండి.