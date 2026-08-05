/ప్రేమకు వయసుతో పనేంటి? 81 ఏళ్ల బామ్మ.. 24 ఏళ్ల కుర్రాడు.. వీడియో వైరల్..

Elderly Woman Young Man Relationship Video Watch: ప్రేమకి సరిహద్దులు లేవు.. వయసుతో అసలే పనేలేదు.. అనే మాటను మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం. కానీ ఈ జంటను చూస్తే మాత్రం ఆ మాట వందకు వంద శాతం నిజమేనని ఒప్పుకోక తప్పరు.. ఒకరి వయసు శతాబ్దానికి దగ్గరగా ఉంటే.. మరొకరు ఇప్పుడిప్పుడే 25 ఏళ్ల వయస్సులోకి అడుగుపెట్టారు. సమాజం ఏమనుకున్నా సరే.. తమ బంధమే తమకు ముఖ్యమని నిరూపించిన ఈ విచిత్ర ప్రేమజంట ఉదంతం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సోషల్ మీడియా వేదికగా మొదలైన ఒక సాధారణ చాటింగ్.. వీరిద్దరినీ అంత దగ్గర చేస్తుందని బహుశా వారు కూడా ఊహించి ఉండరు.. 81 ఏళ్ల వయసున్న మహిళ.. 24 ఏళ్ల యువకుడితో ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయమైంది. మొదట్లో కేవలం స్నేహంగా ప్రారంభమైన వీరి చాటింగ్, రోజులు గడిచేకొద్దీ మంచి ప్రేమగా మారాయి. వయసులో ఏకంగా 57 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ.. మనసులు కలవడమే ముఖ్యమని భావించిన ఈ జంట.. తమ అనుబంధాన్ని మరింత అద్భుతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
వీరి లవ్ స్టోరీ గురించి తెలిసిన వెంటనే.. నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వచ్చాయి.. కొందరు ఇది కేవలం పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని కామెంట్ చేయగా.. మరికొందరు డబ్బు కోసమే యువకుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడని విమర్శించారు.. అయితే, ఎలాంటి నెగిటివ్ వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోకుండా ఈ జంట ఒకటయ్యారు.. తమ మధ్య ఉన్నది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మాత్రమేనని.. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండటమే తమకు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు.
వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న వీడియోలు, రీల్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. వీరి కెమిస్ట్రీ చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. లక్షలాది మంది ఈ వీడియోలను వీక్షించడమే కాకుండా.. విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. నిజమైన ప్రేమకు రూపం.. వయసుతో సంబంధం లేదని కొందరు నెటిజన్లు వీరికి మద్దతుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
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