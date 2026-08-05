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ప్రేమకు వయసుతో పనేంటి? 81 ఏళ్ల బామ్మ.. 24 ఏళ్ల కుర్రాడు.. వీడియో వైరల్..

Elderly Woman Young Man Relationship Video: ప్రస్తుతం ఓ జంటకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 81 ఏళ్ల వయసున్న మహిళ.. 24 ఏళ్ల వ్యక్తితో ప్రేమలో పడింది. ఇటీవలే వీరిద్దరూ కలిసి షేర్‌ చేసిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:52 AM IST
ప్రేమకు వయసుతో పనేంటి? 81 ఏళ్ల బామ్మ.. 24 ఏళ్ల కుర్రాడు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ప్రేమకు వయసుతో పనేంటి? 81 ఏళ్ల బామ్మ.. 24 ఏళ్ల కుర్రాడు.. వీడియో వైరల్..
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