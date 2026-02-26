English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cardiac Arrest: తొమ్మిదేళ్ల బాలికకు గుండెపోటు.. పాఠశాలలో కుప్పకూలి హఠాన్మరణం

Cardiac Arrest: తొమ్మిదేళ్ల బాలికకు గుండెపోటు.. పాఠశాలలో కుప్పకూలి హఠాన్మరణం

9 Year Old Girl Cardiac Arrest Death: సరదాగా స్కూల్‌లో ఆడుకుంటున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా గుండెపోటుకు గురయి కుప్పకూలింది. అయితే తొమ్మిదేళ్ల వయసున్న బాలిక గుండెపోటుకు గురవడం తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. ఈ సంఘటన ఆ స్కూల్‌ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 26, 2026, 03:28 PM IST

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
6
Daily Rasiphalalu February 25 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
Rukmini Vasanth: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రాకెట్ లా దూసుకు వస్తోన్న రుక్మిణి వసంత్.. ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా..
5
Rukmini Vasanth
Rukmini Vasanth: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రాకెట్ లా దూసుకు వస్తోన్న రుక్మిణి వసంత్.. ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా..
Virosh Haldi Pics: ఉదయ్‌పూర్‌లో అట్టహాసంగా విజయ్-రష్మిక హల్దీ వేడుక..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు లీక్!
7
Virosh Wedding Leaked Pics
Virosh Haldi Pics: ఉదయ్‌పూర్‌లో అట్టహాసంగా విజయ్-రష్మిక హల్దీ వేడుక..సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు లీక్!
Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?
5
Dry Anjeer Benefits
Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?
Cardiac Arrest: తొమ్మిదేళ్ల బాలికకు గుండెపోటు.. పాఠశాలలో కుప్పకూలి హఠాన్మరణం

Cardiac Arrest Death: పాఠశాలలో తన స్నేహితులతో సరదాగా ఆడుకుంటున్న బాలిక అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయింది. ఆట స్థలంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో బాలిక కూలిపోయింది. తోటి విద్యార్థులు.. ఉపాధ్యాయులు బాలికను లేపి చూడగా ఎంతకీ లేవలేదు. వెంటనే హడావుడిగా ఆస్పత్రికి తరలించగా.. పరిశీలించిన వైద్యులు అప్పటికే బాలిక మృతి చెందిందని వాపోయారు. ఈ సంఘటన రాజస్థాన్‌లోని ఓ పట్టణంలో జరిగింది. బాలిక కుప్పకూలుతున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

రాజస్థాన్‌లోని నాగౌర్‌ జిల్లా గోటన్‌ పట్టణానికి చెందిన రాజేంద్ర బపేడియా కుమార్తె దివ్య (9) స్థానికంగా ఉన్న ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌లో 5వ తరతగతి చదువుతుండేది. నిత్యం పాఠశాలకు వెళ్లి బుద్ధిగా చదువుకునేది. ఆటల సమయంలో ఆటలు ఆడేది. ఈనెల 23వ తేదీన యథావిధిగా పాఠశాలకు వచ్చిన దివ్య పాఠశాల తరగతులు అయిపోయిన తర్వాత మైదానంలో ఆటలాడుకుంటోంది. ఈ సమయంలో అకస్మాత్తుగా దివ్య కుప్పకూలిపోయింది.

Also Read: Save Punarvika: చిన్నారి పునర్వికకు నారా లోకేశ్‌ అండ.. రూ.6 కోట్ల భారీ విరాళం

తమ స్నేహితురాలు కుప్పకూలిపోవడంతో తోటి స్నేహితులు లేపి చూసినా లేవలేదు. దీంతో అక్కడే ఉన్న పాఠశాల సిబ్బందితోపాటు టీచర్లు దివ్యను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే బాలిక మృతిచెందారని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అయితే బాలికకు ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడం గమనార్హం. ఎలాంటి గాయాలతో మృతి చెందలేదని.. గుండెపోటు కారణంగా బాలిక మృతి చెంది ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీంతో దివ్య కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగింది. అయితే ఆ కుటుంబంలో ఇలాంటి సంఘటన రెండోది కావడం కలచివేస్తోంది.

Also Read: Nellore Mayor: నెల్లూరు కార్పొరేషన్‌పై ఎగిరిన టీడీపీ జెండా.. పంతం నెగ్గించుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి

రాజేంద్ర బపేడియాకు గతంలో కుమారుడు కూడా ఉండేవాడు. ఆ బాలుడు కూడా దివ్య మాదిరి చనిపోయాడు. దివ్య సోదరుడు అభిషేక్‌ గుండెపోటుతోనే మరణించినట్లు వారి బంధుమిత్రులు గుర్తుచేస్తున్నారు. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో ఆ బాలుడు ఇంట్లో ఆడుకుంటూ కూలిపోయాడు. ఆందోళన చెందిన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే అభిషేక్‌ మరణించాడు. ఇప్పుడు బాలుడి చెల్లెలు దివ్య కూడా అదే తీరున మరణించడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. నెలల వ్యవధిలో ఇద్దరు పిల్లలను కోల్పోయిన ఆ కుటుంబం తీరని విషాదంలో మునిగింది. ఒక కుటుంబంలోని ఇద్దరు ఇలా హఠాన్మరణం చెందడం చూస్తే జన్యుపరమైన లోపం ఏమైనా ఉంటుందా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. వంశపారంపర్యగా వచ్చిన అనారోగ్య సమస్యలతో ఇలా మరణిస్తున్నారా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో ఆ కుటుంబం వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోనుంది. కాగా తోటి బాలిక మృతితో ఆ పాఠశాలలో తీవ్ర విషాదం ఏర్పడింది. పాఠశాలలో బాలిక కుప్పకూలిపోయిన వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heart attackcardiac arrestschoolNagaurRajasthan

Trending News