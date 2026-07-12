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జలప్రళయం.. వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన 900 కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో ఇదే..

900 Venomous King Cobras Video: చైనాలో భారీ స్నేక్ ఫార్మ్ నుంచి దాదాపు 900 పాములు వరదల్లో వివిధ గ్రామాల్లో కొట్టుకుని వచ్చాయి. దీంతో అక్కడ ప్రజలు ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని జీవిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:56 AM IST
జలప్రళయం.. వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన 900 కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జలప్రళయం.. వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన 900 కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో ఇదే..
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