/జలప్రళయం.. వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన 900 కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో ఇదే..

900 Venomous King Cobras Video Watch: దక్షిణ చైనాను భారీ వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి.. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నదులు ఉప్పొంగి.. ప్రవహిస్తుండటంతో వందలాది గ్రామాలు జలమయమయ్యాయి. అయితే, ఈ జలప్రళయం కేవలం వరద నీటిని మాత్రమే కాదు.. ప్రజల ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టే భయంకరమైన విపత్తును కూడా వెంటబెట్టుకొచ్చింది.. ప్రాంతీయంగా ఉన్న ఒక భారీ స్నేక్ ఫార్మ్ వరద ఉధృతికి పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో.. అందులోని దాదాపు 900కు పైగా విషసర్పాలు ఒక్కసారిగా నీటితో పాటు బయిటికి వచ్చాయి.
వీధుల్లోకి కోబ్రాలు..
ఫార్మ్ నుంచి తప్పించుకున్న వందలాది పాములు వరద నీటితో పాటు సమీపంలోని గ్రామాలు, నివాస ప్రాంతాలతో పాటు వీధుల్లోకి చేరాయి. వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన, ప్రాణాంతకమైన కింగ్ కోబ్రాలు కూడా ఉండటంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఎప్పుడు, ఎటు వైపు నుంచి ఏ పాము వచ్చి దాడి చేస్తుందో తెలియక జనం ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు. వీధులు, ఇళ్ల పైకప్పులు, చెట్ల కొమ్మలపై పాములు దర్శనమిస్తుండటంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో జనం ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బ్రతుకుతున్నారు.
అధికారుల హెచ్చరిక..
పరిస్థితి అత్యంత తీవ్రంగా ఉందని.. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదని.. వరద నీటిలో అస్సలు నడవకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ భయానక వాతావరణంలో అప్పుడే విషాదాలు మొదలయ్యాయి. గ్రామంలోకి చొరబడిన ఒక విషసర్పం కాటుకు గురైన ఒక మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది.. వరద ఉధృతికి రోడ్లన్నీ పూర్తిగా కొట్టుకుపోవడం, రహదారులు మూసుకుపోవడంతో ఆమెను సకాలంలో ఆస్పత్రికి తరలించడం సాధ్యం కాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. వైద్య సాయం అందకముందే ఆమె మరణించింది. ఈ ఘోరంలో మరికొందరు కూడా పాము కాటుకు గురయ్యారని.. వారిని రక్షించి ప్రస్తుతం వివిధ ఆస్పత్రుల్లో అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.
రంగంలోకి ప్రత్యేక బృందాలు..
ఈ విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు చైనా ప్రభుత్వం, స్థానిక యంత్రాంగం యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. తప్పించుకున్న 900 పాములను వెతికి పట్టుకునేందుకు వన్యప్రాణి నిపుణులు, ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. పాము కాటు బాధితుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో.. సమీపంలోని అన్ని ఆస్పత్రులకు తగినంత యాంటీ వెనమ్ నిల్వలను అత్యవసరంగా సరఫరా చేశారు.
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