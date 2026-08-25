/Gold Discovery: మేక కోసం వెళ్తే బంగారు గని దొరికింది.. ఈ పల్లెటూరిలో భారీగా గోల్డ్!

Lost Goat Leads Man To Gold In Kenya: అదృష్టం ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా ఏ రూపంలో తలుపు తడుతుందో తెలియదు. ఒక పేద జీవితాన్ని ఒక తప్పిపోయిన మేక రాత్రికి రాత్రే మార్చేసింది.. మేకను వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన ఆ యువకుడికి ఏకంగా బంగారమే దొరికింది.. ఈ వార్త ఊహించని స్థాయిలో వ్యాప్తి చెందడంతో.. ఇప్పుడు ఆ చిన్న పల్లెటూరికి వేలాది మంది క్యూ కడుతున్నారు.. పారలతో పాటు గుణపాలు పట్టుకొని తవ్వకాలు మొదలు పెట్టేసారు. ఆఫ్రికాలోని కెన్యాలో జరిగిన ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పశ్చిమ కన్యాలోని వెస్ట్ పోకోట్ కౌంటీకి చెందిన.. చేపోరేర్ అనే ఒక మారుమూల గ్రామం ఇప్పుడు ఈ బంగారు వేటకు అద్భుతమైన వేదిక అయింది. మన్సే లోమాచార్ అనే ఓ గొర్రెల కాపరి కొన్ని వారాల క్రితం తన తప్పిపోయిన మేకను వెతుక్కుంటూ అడవిలోకి వెళ్లేసాడు.. అక్కడ ఒక నది ఒడ్డున కొంతమంది మహిళలు మట్టిలో ఏదో వెతుకుతుండడం అతను చూశాడు.. వాళ్ళు అక్కడ బంగారం కోసం గాలిస్తున్నారని తెలుసుకున్న అతను.. మన్సే కూడా వారితో వెతికేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆశ్చర్యకరంగా అతనికి ఏకంగా మూడు గ్రాముల సహజసిద్ధమైన బంగారం దొరికింది. బంగారాన్ని మార్కెట్లో విక్రయించగా దాదాపు భారత కరెన్సీలో రూ.26 వేల రూపాయల వరకు వచ్చింది..
అతను బంగారం దొరికిన విషయం.. అతనికి వచ్చిన డబ్బుల గురించి ఆ నోట ఈ నోట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు పాకింది.. ఇంకేముంది రాత్రికి రాత్రే.. ఆ గ్రామానికి జనాలు పోటెత్తారు.. ఒకానొక దశలో దాదాపు పదివేల మంది బయటి వ్యక్తులు ఇక్కడికి చేరుకొని గుట్టలు చెట్లు పొదలు అని తేడా లేకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ తవ్వకాలు మొదలు పెట్టేసారు.. చేతిలో పారతో పాటు గుణపంతో మట్టిని తవ్వుతూ.. నదిలో జల్లెడ పడుతూ ఎవరికి వారు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడం మొదలుపెట్టారు.. అయితే అందరికీ బంగారం దొరకకపోవడంతో కొందరు ఎలా వచ్చిన దారిలో అలా వెళ్ళిపోయారు.. ప్రస్తుతం ఇంకా ఇక్కడ 2500 మందికి పైగా బంగారం వేటను కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
బంగారం కోసం వేలమంది తరలి రావడంతో ఆ గ్రామం రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి.. నిశ్శబ్దంగా ఉండే ఆ పల్లెటూరి ఇప్పుడు ఒక జాతరను తలపిస్తోంది.. వచ్చిన వారి కోసం స్థానికులు కొత్తగా 200లకు పైగా దుకాణాలు కూడా తెరిచా.. ఆహారంతో పాటు తాగునీరు కోసం రోజు వారి వస్తువులను విక్రయించడంతో స్థానికులకు ఊహించని స్థాయిలో ఉపాధి లభించింది. ఈ గ్రామం ఉగాండా సరిహద్దులకు దగ్గరగా ఉండడంతో.. పొరుగు దేశం నుంచి కూడా జనాలు ఇక్కడికి క్యూ కడుతున్నారు..
నిజానికి ఆ ప్రాంతంలో ఉండే మహిళలు ఎప్పటినుంచో నదిలో బంగారం వెతుకుతూ వారానికి 8 నుంచి 23 డాలర్లు సంపాదిస్తున్నారు. కానీ..మన్సేకు ఒక్కసారి ఏకంగా భారీ మొత్తంలో బంగారం దొరకడంతో ఈ ప్రాంతం ఉన్నట్టుండి వెలుగులోకి వచ్చింది.. ఏది ఏమైనా తప్పిపోయిన ఒక చిన్న మేక.. మారుమూల గ్రామాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టేలా చేసింది..
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