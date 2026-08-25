Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Gold Discovery: మేక కోసం వెళ్తే బంగారు గని దొరికింది.. ఈ పల్లెటూరిలో భారీగా గోల్డ్!

Gold Discovery: మేక కోసం వెళ్తే బంగారు గని దొరికింది.. ఈ పల్లెటూరిలో భారీగా గోల్డ్!

Lost Goat Leads Man To Gold In Kenya: మేక తప్పిపోయిందని ఓ యువకుడు అడవి గుండా వెళ్తుండగా కొంతమంది మహిళలు నదిలో ఏదో వెతుకుతుండడం గమనించాడు. బంగారం వెతుకుతున్నారని గమనించి.. ఆ వ్యక్తి కూడా బంగారం వెతకడం ప్రారంభించాడు. దీంతో అతనికి బంగారం దొరకడంతో.. అక్కడికి అందరూ క్యూ కట్టారు.. ఇది ఎక్కడ? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:55 PM IST
Gold Discovery: మేక కోసం వెళ్తే బంగారు గని దొరికింది.. ఈ పల్లెటూరిలో భారీగా గోల్డ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Discovery: మేక కోసం వెళ్తే బంగారు గని దొరికింది.. ఈ పల్లెటూరిలో భారీగా గోల్డ్!
2
3
4
5