Baby Monkey Video: బొమ్మనే తల్లిగా భావిస్తున్న అనాథ కోతి పిల్ల కథ.. వీడియో చూస్తే కన్నీరు పెట్టుకుంటారు!

Japan Baby Monkey Video: ప్రకృతి సృష్టించిన విపత్తుల్లో కొన్నిసార్లు మనస్సును కదిలించే ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా జపాన్లోని ఇచికావా సిటీలో ఉన్న జూలో వెలుగు చూసిన ఒక దృశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అందరినీ కన్నీళ్లు పెట్టిస్తోంది.. పుట్టిన కొద్దిసేపటికి తల్లి వదిలేసిన ఓ కోతి పిల్ల.. తల్లి ప్రేమను పొందడానికి.. కోతి బొమ్మను హత్తుకొని ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు అందరికీ కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పంచ్ అనే మకాక్ జాతికి చెందిన కోతి పిల్ల 2025 సంవత్సరంలో జన్మించింది.. దురదృష్టవశాత్తూ.. ఈ పిల్ల కోతిని పుట్టిన కొద్దిసేపటికి దాని తల్లి వదిలేసి వెళ్లిపోయింది.. అప్పటినుంచి జూకీపర్లు ఈ బుజ్జి కోతి పిల్లను అల్లారుముద్దుగా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ వస్తున్నారు. కొంతమంది జూ కీపర్లు స్వయంగా తమ పిల్లలుగా భావించి.. పెంచుకుంటున్నారు. అయితే అమ్మలేని లోటు ఆ పిల్లలు ఒత్తిడిని పెంచకుండా ఉంచేందుకు.. జూ కీపర్లు ఆ పిల్ల కోతికి దాని తల్లిలా కనిపించి ఒక బొమ్మ అందించారు..
ఈ క్రమంలోని ఆ పంచ్ పిల్ల కోతి.. తన తల్లిలా భావించే బొమ్మకు ఎంతో దగ్గర అయింది.. ఆ బొమ్మని తన తల్లిలా భావిస్తూ తింటున్నప్పుడు.. నిద్రపోతున్నప్పుడు.. దాన్ని పక్కనే ఉంచుకోవడం ప్రారంభించింది. చివరకు ఆ బుజ్జి కోతి ఇతర కోతులతో ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆ బొమ్మను తనతో పాటే తీసుకెళ్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఎక్స్ ఖాతాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. జపాన్లోనైతే ఈ వీడియో పెద్ద సంచలనంగా మారింది.. ఒక వీడియోలు పంచ్ ఆ బొమ్మను గట్టిగా కౌగిలించుకొని నిద్రపోవడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.
Also Read: Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..
అయితే, గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఆ కోతి పిల్ల బొమ్మను వదిలిపెట్టి ఉండలేకపోవడంతో జూ అధికారులు ఇతర మకాక్ కోతుల గుంపులో నెమ్మదిగా అలవాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.. జనవరి నెల నుంచి ఈ కోతి పిల్ల ఇతర కోతులతో కలవడం ప్రారంభించినప్పటికీ.. కొత్త వాతావరణం లో భయం వేసినప్పుడల్లా.. అక్కడి నుంచి పరుగున వెళ్లి తన బొమ్మ తల్లిని హత్తుకుంటుంది. " ఆ పంచ్ కోతి పిల్ల.. ఇతర కోతులతో స్నేహం చేసినప్పటికీ.. తనకు నచ్చని సమయాల్లో.. ఇతర కోతులు దాడి చేస్తున్న సమయంలో తల్లి గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ఆ బొమ్మ దగ్గరికే వెళుతోందని.." జూవర్గాలు చెబుతున్నాయి..
Also Read: Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook