Meenakshi Chaudhary Video: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోల కోసం ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..

Actress Meenakshi Chaudhary Visits Tirumala: టాలీవుడ్ నటి మీనాక్షి చౌదరి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో తిరుమలకు వెళ్లి స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 18, 2025, 04:06 PM IST
Actress Meenakshi Chaudhary Visits Tirumala Temple video: కలియుగ దైవం, భక్తులు కొంగు బంగారం తిరుమల శ్రీవారిని టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటి మీనాక్షి చౌదరి దర్శించుకున్నారు. గురువారం ఉదయం వీఐపీ విరామ  సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

ఈ క్రమంలో నటికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేకంగా దర్శనం కల్పించి, వేదాశీర్వచనం, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ క్రమంలో నటి మీనాక్షి చౌదరి ఆలయం నుంచి బైటకు వస్తుండటంతో అభిమానులు భారీగా ఆమె చుట్టు చేరుకుని సెల్ఫీ ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. నటి అందరితో ఫోటోలు దిగుతూ, నవ్వుతూ పలకరించారు. ఈ వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. 

 

మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా టాలీవుడ్ నటి మీనాక్షి చౌదరి – సుశాంత్ డేటింగ్ రూమర్స్ నెట్టింట తెగ హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు కూడా ఇటీవల ఎయిర్ పోర్ట్ లో సన్నిహితంగా కన్పించారు.

దీంతో వీరి మధ్య వస్తున్న పుకార్లకు మరింత బలంచేకూర్చే విధంగా మారింది.  ‘ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు’ చిత్రంతో టాలీవుడ్‌  ఈ భామ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం..  చిరంజీవి హీరోగా చేస్తున్న విశ్వంభరలో కూడా ఈ భామకు చాన్స్ వచ్చిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 

 

