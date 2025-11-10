Jaggery: మార్కెట్లో కల్తీ బెల్లం అమ్మకాలు, అసలు బెల్లం ఎలా గుర్తించాలి? వీటితో అస్సలు మోసపోవద్దు!

Adulterated Jaggery: శీతాకాలంలో బెల్లం తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అందుకే దీనిని శీతాకాలపు సూపర్ఫుడ్ అని పిలుస్తారు. బెల్లం శరీరం నుండి విషాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడటమే కాకుండా శరీరాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, కాల్షియం, రాగి, జింక్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. బెల్లంలోని సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు శక్తి స్థాయిలను పెంచుతాయి.
బెల్లం తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇందులో సి, బి6, జింక్, సెలీనియం ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవిగా పనిచేస్తాయి. ఇది చర్మానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బెల్లం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, మీరు కల్తీ బెల్లం తీసుకుంటే మీ ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించవచ్చు. బెల్లం తరచుగా వాణిజ్యపరంగా కాకుండా ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది. ఇందులో తరచుగా కీటకాలు, సూక్ష్మక్రిములు ఉంటాయి. కల్తీ దాని నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది.
నిజమైన, నకిలీ బెల్లం గుర్తించడానికి సులభమైన మార్గాలు: బెల్లం స్వచ్ఛతను తనిఖీ చేయడానికి సులభమైన చిట్కాలు..
రుచి, వాసన ద్వారా గుర్తించండి
అసలైన బెల్లం ప్రత్యేకమైన రుచిని కలిగి ఉంటుంది. మీరు కొంచెం భిన్నమైన రుచిని గమనించినట్లయితే, అది కల్తీ అయి ఉండవచ్చు. ఇది అసాధారణంగా తీపిగా రుచి చూడవచ్చు. ఇది చిన్న కణాలు లేదా పీచు పదార్థాలను కలిగి ఉంటే కూడా దీనిని నివారించాలి. ఇంకా బెల్లం మట్టి లేదా రసాయన వాసన కలిగి ఉంటే, అది కల్తీ అయి ఉండవచ్చు.
బెల్లం పాకంతో ఎలా గుర్తించాలి
మార్కెట్లో అమ్మే కల్తీ బెల్లం పిండి పదార్థాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. దీనిని పరీక్షించడానికి, ఒక చిన్న బెల్లం ముక్కను నీటిలో ముంచండి. అది అవశేషాలను వదిలివేస్తే, అది కల్తీ స్టార్చ్ కావచ్చు.
మినరల్ ఆయిల్ కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి
బెల్లాన్ని మృదువుగా, మెరిసేలా చేయడానికి మినరల్ ఆయిల్ కలుపుతారు. ఇది దాని నాణ్యతను దిగజార్చవచ్చు. దీనిని పరీక్షించడానికి, బెల్లంను మీ వేళ్ల మధ్య రుద్దండి. మీకు జిడ్డుగా లేదా అవశేషంగా అనిపిస్తే, అది కల్తీ అయి ఉండవచ్చు.
శీతాకాలంలో బెల్లం ఎంత తినాలి?
శీతాకాలంలో మీరు క్రమం తప్పకుండా బెల్లం, పాలు, శనగపప్పుతో తినవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన వయోజన వ్యక్తి రోజుకు సుమారు 10 నుండి 15 గ్రాముల బెల్లం తినాలి.
