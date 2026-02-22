Monkey Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!.. పంచ్ తర్వాత వార్తల్లో నిలిచిన మరో వానరం.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

After baby monkey punch viral another monkey washing cloths video: ఇటీవల కోతుల వీడియోలు కూడా నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారాయి. జపాన్ లో ఇచికావా సిటీ జూలో ఒక చిన్న కోతి తల్లి నుంచి విడిపోయింది. అది ఇతర కోతులతో కలవాలని చూస్తే అవి దానిపైన దాడులు చేశాయి. దీంతో పాపం.. అది ఒక టెడ్డీ బెర్ ను తన అమ్మలా భావించి ప్రేమతొ దాన్ని హత్తుకుంది. జపాన్ లోని జూలో ఆకోతి పిల్లకు జూవారు పంచ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పుడు పంచ్ తల్లికి దూరమైన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పంచ్ కోసం ఏమైనచేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామని నెటిజన్లు తమ ఆపన్నహస్తంను అందించడానికి రెడీగా ఉన్నారు.
జపాన్ లో ఒక టెడ్డీబెర్ కంపెనీ ఇంకా అనేక కోతుల టెడ్డీ బెర్ లను జూ అధికారులకు అందించింది. మొత్తంగా పంచ్ ఘటన మాత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరి గుండెల్ని పిండేసేలా మారింది. అయితే.. ఈ ఘటన వేళ మరో కోతి వీడియో నెట్టింట తెగ సందడి చేస్తుంది.
ఈ వీడియోలో ఒక కోతి చిన్నప్పుడే ఆ యజమానికి దొరికింది. అతను దాన్ని పెంచుకుంటూ ఇంట్లోని అన్ని పనులు దానికి నేర్చించాడు. తన పనుల్లో కొట్టి సాయం కూడా తీసుకుంటున్నారు. చివరకు కోతికి బట్టలు పిండే పనుల్లో కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు. అది ఏంచంక్కా బట్టలను రాయికి కొడుతూ దాని యజమానిలా క్లీన్ చేసింది.
అది పదే పదే బట్టల్ని రాయికి కొత్తి మరీ తన ఓనర్ పనుల్లో సాయం చేసింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. మరీ ఇది ఎక్కడ జరిగిందో కానీ మొత్తంగా దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది.
Read more: Video Viral: అద్భుతం..అడవిలో శివలింగం దగ్గర పెద్ద పులి.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాగా నవ్వుకుంటున్నారు. మరి కొంత మంది పాపం.. ఎంత పెంచుకుంటే మాత్రం కోతికి ఆ పనులు ఏంటని మాట్లాడు కుంటున్నారు. కానీ అది మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా బట్టలను రాయికేసి బాదుతూ ఫుల్ జోష్ తో పనిచేస్తుంది. పంచ్ రచ్చ వేళ ఈ యాక్టివ్ కోతి వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది.