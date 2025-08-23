Video Viral: బస్సులో ఉన్నా.. మెట్రోలో ఉన్నా తగ్గెదెలా.!. జుట్లు పట్టుకుని మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

Women arguments and fighting for seat in delhi metro train video: ఇటీవల కాలంలో మహిళలు కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు రెచ్చిపోతున్నారు. తమ కోపాన్ని పీక్స్ కు తీసుకెళ్లి వాగ్వాదంకు దిగడంతో పాటు ఫైటింగ్ చేయడానికి సైతం వెనుకాడటంలేదు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో కూడా ఉచిత బస్సుప్రయాణం పథంకంను ప్రారంభించారు. మహిళలకు ఎన్నికల వేళలో ఇచ్చిన హమీల నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు.. రేవంత్ , చంద్రబాబు లు ఉచిత బస్సు పథకంను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మంగా తీసుకొచ్చారు.
ఈ క్రమంలో ఈ పథకంను కొంత మంది పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. సీటు కోసం తోటి ప్రయాణికులతో గొడవలకు దిగుతున్నారు. అంతేకాకుండా జుట్లు పట్టుకుని మరీ గొడవలకు దిగుతున్నారు. మరికొంత మంది అవసరంఉన్నా లేకున్న కూడా బస్సులో ప్రయాణం చేస్తు ఇతరులకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు.
ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. అయితే. తాజాగా.. ఇప్పటి వరకు బస్సులో కొట్టుకున్న వీడియోలు చూశాం. ఇక తాజాగా.. ఢిల్లీ మెట్రో ఇద్దరు మహిళలు ఫైటింగ్ కు దిగారు. ఈవీడియో వైరల్గా మారింది.
ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇద్దరు మహిళలు సీటు కోసం వాగ్వాదంకు దిగారు. అది కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లిపోయి గొడవలకు దిగారు. ఒకరిపై మరోకరు పంచ్ లు వేసుకున్నారు. సీటు మీద పడి, జుట్టుపట్టుకుని మరీ కొట్టుకున్నారు. అక్కడున్న వారు ఆపేందుకు ప్రయత్నం చేసిన కూడా ఎవరు కూడా తగ్గక పొవడంతో అక్కడున్న వారుదూరంగా వెళ్లిపోయారు.
మొత్తంగా ఇద్దరు కూడా ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నారు. అక్కడున్న కొంత మంది వీరి గొడవను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. ఇదేక్కడి కయ్యంరా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
