Video Viral: బస్సులో ఉన్నా.. మెట్రోలో ఉన్నా తగ్గెదెలా.!. జుట్లు పట్టుకుని మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

Women fighting in delhi metro train: ఇద్దరు మహిళలు జుట్లు పట్టుకుని తలపడ్డారు. ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. చుట్టుపక్కల వారు ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:07 PM IST
  • మెట్రోలో కొట్టుకున్న మహిళలు..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Video Viral: బస్సులో ఉన్నా.. మెట్రోలో ఉన్నా తగ్గెదెలా.!. జుట్లు పట్టుకుని మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

Women arguments and fighting for seat in delhi metro train video: ఇటీవల కాలంలో మహిళలు కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు రెచ్చిపోతున్నారు. తమ కోపాన్ని పీక్స్ కు తీసుకెళ్లి వాగ్వాదంకు దిగడంతో పాటు ఫైటింగ్ చేయడానికి సైతం వెనుకాడటంలేదు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో కూడా ఉచిత బస్సుప్రయాణం పథంకంను ప్రారంభించారు. మహిళలకు ఎన్నికల వేళలో ఇచ్చిన హమీల నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు.. రేవంత్ , చంద్రబాబు లు ఉచిత బస్సు పథకంను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మంగా తీసుకొచ్చారు.

ఈ క్రమంలో ఈ పథకంను కొంత మంది పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు.  అంతే కాకుండా.. సీటు కోసం తోటి ప్రయాణికులతో గొడవలకు దిగుతున్నారు. అంతేకాకుండా జుట్లు పట్టుకుని మరీ గొడవలకు దిగుతున్నారు. మరికొంత మంది అవసరంఉన్నా లేకున్న కూడా బస్సులో ప్రయాణం చేస్తు ఇతరులకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు.

ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. అయితే. తాజాగా.. ఇప్పటి వరకు బస్సులో కొట్టుకున్న వీడియోలు చూశాం. ఇక తాజాగా.. ఢిల్లీ మెట్రో ఇద్దరు మహిళలు ఫైటింగ్ కు దిగారు. ఈవీడియో వైరల్గా మారింది.

ఢిల్లీ మెట్రోలో ఇద్దరు మహిళలు సీటు కోసం వాగ్వాదంకు దిగారు. అది కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లిపోయి గొడవలకు దిగారు. ఒకరిపై మరోకరు పంచ్ లు వేసుకున్నారు. సీటు మీద పడి, జుట్టుపట్టుకుని మరీ కొట్టుకున్నారు. అక్కడున్న వారు ఆపేందుకు ప్రయత్నం చేసిన కూడా ఎవరు కూడా తగ్గక పొవడంతో అక్కడున్న వారుదూరంగా వెళ్లిపోయారు.

Read more: Video Viral: రెచ్చిపోయిన రైల్వే పోలీసు.. రాత్రిపూట యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లను తాకుతూ పైశాచీకం.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా ఇద్దరు కూడా  ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నారు. అక్కడున్న కొంత మంది వీరి గొడవను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. ఇదేక్కడి కయ్యంరా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DelhiWoman fightingVideo Viraldelhi metro trainsocial media

