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Video Viral: మొన్న How To Kill Men.. ఇప్పుడు.. భార్యను బొంద పెట్టడం ఎలా..?.. బుక్ లపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో వైరల్..

How to kill men row:  ఒక వ్యక్తి రద్దీగా ఉన్న మెట్రోలో భార్యను బొంద పెట్టడం ఎలా అని రాసి ఉన్న బుక్ పట్టుకుని కన్పించాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్య పోతున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై ఈ బుక్ లు ఏంట్రా నాయన అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:17 PM IST
Video Viral: మొన్న How To Kill Men.. ఇప్పుడు.. భార్యను బొంద పెట్టడం ఎలా..?.. బుక్ లపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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