/Video Viral: మొన్న How To Kill Men.. ఇప్పుడు.. భార్యను బొంద పెట్టడం ఎలా..?.. బుక్ లపై నెట్టింట దుమారం.. వీడియో వైరల్..

How to kill men VS How to bury your wife row: ఇటీవల సమాజంలో భార్యభర్తలు ఒకర్నిమరోకరు చంపుకొవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట భార్యలు తమ భర్తల్ని, భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలో వివాహ వ్యవస్థ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. చాలా మంది అసలు పెళ్లిలంటేనే హడలెత్తిపోతున్నారు. ఇటీవల సియాగోయల్ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటన దేశంలో పెళ్లిళ్లకు ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్న మగాళ్లను హడలెత్తించేదిగా మారింది. ఇటీవల మెట్రోలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు How To Kill Men అన్నబుక్ చదువుతున్న వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో వీడియో తెరమీదకు వచ్చింది.
దీనిలో ఒక వ్యక్తి భార్యను బొందపెట్టడం ఎలా అని చదువుతూ కన్పించాడు. దాన్ని ఆర్జీవీ రాసినట్లు ఉంది. మొత్తంగా మెట్రోలో ఉన్న వాళ్లు అతని వంక చాలా వింతగా చూశారు. మరోవైపు ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో అసలు భార్య భర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండాలని కాకుండా ఒకర్నిమరోకరు చంపుకొవడానికి బుక్ లు ఏంటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరికొంత మంది ఇలాంటి బుక్ లు చదువుతు సమాజంకు ఎలాంటి మెస్సెజ్ లు ఇస్తున్నారని తిట్టిపోస్తున్నారు. మరీ ఇది కావాలని ఏదో పబ్లిసిటీ కోసం తీశారో లేదా నిజంగా ఆ బుక్ ఉన్నాయో కానీ నెట్టింట మాత్రం ఈ వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది.