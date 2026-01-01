English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maghi mela Viral girl in prayag raj: యువతిని చూసేందుకు అక్కడి వారు పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మోనాలీసా కన్న ఎక్కువగా అందంగా ఉందని ఆమెను ఆకాశంకు ఎత్తేస్తున్నారు. ఈ అమ్మాయి వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 1, 2026, 02:43 PM IST
  • ప్రయాగ్ రాజ్ లో మరో యువతి ఫెమస్..
  • వీడియో వైరల్..

Maghi Mela Viral Video: మోనాలీసాను మించిన అందం.. ప్రయాగ్ రాజ్ మాఘీ మేళలో మరో అమ్మాయి రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Mahi malal going viral in maghi mela at prayag raj video: ప్రస్తుతం ఉత్తర  ప్రదేశ్ లో మాఘీ మేళ ఉత్సవం నడుస్తుంది.  దేశం నలుమూలల నుంచి త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు జనాలు తరలిస్తున్నారు . జనవరి 3 నుంచి ఫిబ్రవరి 15  వరకు మాఘీ మేళ కొనసాగుతుంది.   గతేడాది ఎలా అయితే కుంభమేళ మోనాలీసాతో పాటు మరికొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యారో ప్రస్తుతం కూడా అలాగే జరిగింది. మాఘీ మేళ నేపథ్యంలో ఒక యువతి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. ఆమె వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. గతంలో మోసాలీసా ఎలా అయితే కుంభమేళలో పూసలమ్మడానికి వచ్చి ఫెమస్ అయ్యిందొ ఈమెకూడా అచ్చం అలానే ఫెమస్ అయ్యింది.

మొత్తంగా ఆమెను చూసేందుకు మాఘీ మేళలో జనాలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన యువతి పేరు మాహీ మలాల్. ఆమె మాఘీ మేళలో పూసల దండలు అమ్ముకొవడానికివచ్చింది. దీంతో ఆమెను చూసిన కొంత మంది సోషల్ యూట్యూబర్ లు ఆమె వీడియోలు తీసి నెట్టింట వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈమె కళ్లు మోనాలీసా కన్న అందంగా ఉన్నాయని ఆమెను ఆకాశంకు ఎత్తేస్తున్నారు.

అంతే కాకుండా ఆమె చుట్టు తిరుగుతు వీడియోలు తీస్తు ఆమె బిజినెస్ కాకుండా చేస్తున్నారు. ఈ యూబ్యూబర్ ల రచ్చతో ఆమె తన బిజినెస్ అవ్వడంలేదని ఆవేదనవ్యక్తం చేస్తుంది. మరోవైపు మోనాలీసా లా నువ్వు ఫెమస్ అయిపోతున్నావ్ అంటే.. అలాంటి లక్ నాకు ఉందా అంటూ ఫన్నీగా నవ్వుతుంది. మొత్తంగా యూట్యూబర్స్ యువతి వీడియోలను రికార్డు చేసుకుంటున్నారు.

Read more: Video Viral: రన్నింగ్ బస్సులో అరాచకం.. నిద్రలో ఉన్న యువతి ఛాతీమీద చెయ్యి వేసి.. ఆ తర్వాత.. షాకింగ్ వీడియో..

అక్కడకు ఎవరు వచ్చిన ఆమెతో మాట్లాడేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రయాగ్ రాజ్ లో మాఘీ మేళ వేళ మరో యువతి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా కుంభమేళలో గతంలో ఫెమస్ అయిన మోనాలీసా పలు సినిమాల్లో చాన్స్ లు కొట్టేసింది. ఆమె టాలీవుడ్ కూడా మూవీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Maghi mela 2026PrayagrajUttar PradeshMaghi mela viral girlPrayag Raj

