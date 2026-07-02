Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Video Viral: మరో మగాడి ప్రాణం బలి..?.. మెట్రోలో How To Kill Men బుక్ చదువుతున్న యువతి.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Video Viral: మరో మగాడి ప్రాణం బలి..?.. మెట్రోలో How To Kill Men బుక్ చదువుతున్న యువతి.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Woman reading how to kill men book: మెట్రోలో ఇద్దరు యువతులు మగాళ్లను ఎలా చంపాలని  రాసి ఉన్న బుక్ ను చదువుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మరో మగాడి ప్రాణంబలి అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:57 PM IST
Video Viral: మరో మగాడి ప్రాణం బలి..?.. మెట్రోలో How To Kill Men బుక్ చదువుతున్న యువతి.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..
Image Credit: videoviral(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: మరో మగాడి ప్రాణం బలి..?.. మెట్రోలో How To Kill Men బుక్ చదువుతున్న యువతి.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..
Video Viral8 min ago
2
India vs England16 min ago
3
How To Reduce Uric Acid Naturally30 min ago
4
Harish Rao1 hr ago
5
Parliament Monsoon Session 20261 hr ago