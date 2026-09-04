/కాలుతున్న చితిలోని శవం ముక్క తీసుకుని తిన్న అఘోరీ.. వైరల్ వీడియో!

Aghori Viral Video: గత కొంతకాలంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వార్తల్లో నిలిచిన అఘోరీ మాత మరోసారి తీవ్ర సంచలనానికి కేంద్రబిందువుగా నిలిచింది. ఆమె విచిత్ర ప్రవర్తన తో పాటు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ఎప్పటికప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే.. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక భయానక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను, ప్రజలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. స్మశాన వాటికలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతుంది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
స్మశానంలో వికృత చేష్టలు..
సాధారణంగా అఘోరీల సాంప్రదాయాలతో పాటు వారి జీవన విధానం మనుషుల కంటే చాలా భిన్నంగా ఎంతో రహస్యంగా ఉంటుంది. వారి పూజల విధానంతో పాటు తంత్రసాధనలో భాగంగా కాలుతున్న శవాల బూడిదను పూసుకోవడం లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో శవాల మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారని ప్రచారంలో ఉంది.. సరిగ్గా ఇదే తరహా ఘటనను అఘోరీ మాత ప్రత్యక్షంగా చేసి సోషల్ మీడియాలో చూపించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది..
తాజాగా వీడియోలు అఘోరిమాత ఒక స్మశాన వాటికలోకి వెళ్లి.. అక్కడ చితిపై కాలుతున్న ఒక శవం వద్దకు చేరుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.. చేతిలోని కట్టేతో కాలుతున్న శవాన్ని అటూ ఇటూ కదిలించి.. అందులోని ఒక కాలిన మాంసం ముక్కను బయటికి తీసి నేరుగా తినడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఈ మొత్తం తగంగాన్ని అక్కడున్నవారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. అధి క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది..
రంగంలోకి పోలీసులు..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో పాటు చర్చనీయాంశానికి దారి తీయడంతో స్థానిక పోలీసులు వెంటనే స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో.. ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా.. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే రీతిలో వ్యవహరించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ ఘటనపై దృష్టి సాధించినట్లు తెలుస్తోంది.. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు అగోరిమాతను గుర్తించి.. విచార నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు..
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