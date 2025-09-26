Pacific Ocean Mysteries: పసిఫిక్ మహాసముద్రం లోతు ఎంతో తెలుసా? ఊహకు అందని రహస్యాలు ఇవే..

Pacific Ocean Mysteries Telugu: భూమి ఉపరితలం దాదాపు 3 వంతులు నీటితో కప్పబడి ఉంటుందని మీకు తెలుసా? చాలామందికి ఈ విషయం తెలిసి ఉండదు. భూమిపై దాదాపు ఎక్కువగా పసిఫిక్ మహాసముద్రమే ఉంటుంది. దీని విస్తీర్ణం, లోతు ఊహ కందనిదే.. పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎన్నో జలచల జీవులు జీవిస్తూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మానవులు బ్రతికేందుకు కూడా ఈ సముద్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ మహాసముద్రానికి సంబంధించిన కొన్ని వింతలు విశేషాలు ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు. దీని గురించి తెలిస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. ఈ పసిఫిక్ మహాసముద్రానికి సంబంధించిన కొన్ని వింతలు, విశేషాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం..
పసిఫిక్ మహాసముద్రం మొత్తం ఖండాల విస్తీర్ణం కంటే ఎక్కువ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.. ప్రపంచంలో ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాల కంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రం చాలా పెద్దది. ఇది దాదాపు 165 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంటుందని అంచనా.. అంతేకాకుండా ఆస్ట్రేలియాతో పాటు ఆసియా, ఆఫ్రికా, యూరోప్, దక్షిణ అమెరికా, ఉత్తర అమెరికా, గ్రీన్ ల్యాండ్ భూభాగాల వైశాల్యం 140 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే కాగా.. మొత్తం భూభాగాన్ని ఈ ఒక్క సముద్రంలోనే సులభంగా ఇమడ్చవచ్చు.. ఇవన్నీ పోను భారతదేశం లాంటి ఎనిమిది దేశాలు సరిపోయే ప్రదేశం మిగిలి ఉంటుంది అంటే ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే..
అలాగే ఇండోనేషియాతో పాటు కొలంబియా మద్యం ఉన్న పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అతి పొడవైన భాగం దాదాపు 20 వేల కిలోమీటర్లు ఉంటుందని సమాచారం. ఇది భూమి చుట్టూ ఉన్న కొలతలో సగభాగానికి సమానమని సమాచారం.. అలాగే ఈ పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి లేదా విమానం ద్వారా ఒకేసారి చూడడానికి సాధ్యం కాదు.. ముఖ్యంగా గూగుల్ ఎర్త్లో 63 వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో నుంచి జూమ్ అవుట్ చేసి చూస్తేనే దాదాపు ఈ మహాసముద్రం 95 శాతం మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుందని సమాచారం..
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఛాలెంజర్ డీప్ ట్రెంచ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సముద్రం ఉపరితలం నుంచి దాదాపు 11 కిలోమీటర్ల లోటు ఉంటుందని సమాచారం. పేరు వెనక 59 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని కొన్ని గ్రంథాల్లో పేర్కొన్నారు. పోర్చుగీస్ అన్వేషకుడు ఫెడినాండ్ మెగలాన్ ఈ మహాసముద్రానికి పసిఫిక్ మహాసముద్రంగా పేరు పెట్టారని సమాచారం. అలాగే ఈ సముద్రం దిగువన దాదాపు 75 వేలకు పైగా శక్తివంతమైన అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 25 వేలకు పైగా ద్వీపకల్పాలున్నట్లు సమాచారం.
