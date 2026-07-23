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Video Viral: నువ్వు తోపు భయ్యా.. ఒకే వ్యక్తికి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లేళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Three same Sisters wedding: ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఒకే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న  ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. దీనిపై  కొంత  మంది నెటిజన్లు వీరికి తమ మద్దతు తెలియజేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం తమకు ఒక్క యువతి దొరకట్లేదని.. నువ్వు ముగ్గుర్ని పెళ్లి చేసుకొవడం ఎంత వరకు న్యాయమంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:55 PM IST
Video Viral: నువ్వు తోపు భయ్యా.. ఒకే వ్యక్తికి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లేళ్లు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: upthreesistersmarriagenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: నువ్వు తోపు భయ్యా.. ఒకే వ్యక్తికి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లేళ్లు.. వీడియో వైరల్..
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