/Video Viral: నువ్వు తోపు భయ్యా.. ఒకే వ్యక్తికి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లేళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Amroha three sisters married same man video: ప్రస్తుతం సమాజంలో చాలా వింత వింత ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు చూస్తుంటే అందరు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు పెళ్లంటే జడుసుకుంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్నిచోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని మట్టుపెడుతున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వాళ్లను కుట్రలు చేసి చంపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పెళ్లి అంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో కొంత మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అమ్రోహ జిల్లాలో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది.
रीलबाज तीन सगी बहनों ने कैमरामैन से शादी की:अमरोहा के मंदिर में सात फेरे लिए, हिंदू संगठनों ने कहा- मर्यादा तोड़कर गलत किया pic.twitter.com/w7jsh2ki57
— Srishti Vishwakarma (@Srishtivishwak4) July 22, 2026
ఒకర్ని పెళ్లి చేసుకొమ్మంటే జడుసుకుంటున్న ఈ తరుణంలో ఒక వ్యక్తి ఒకేసారి ముగ్గురు యువతుల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు కొంత మంది మాత్రం తమ అసూయను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉత్తర ప్రదేశ్లోని అమ్రోహా జిల్లాలో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకకు నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
హసన్పూర్ పరిధిలోని దౌరియా గ్రామానికి చెందిన సరోజ్ (20), సావిత్రి (19), సంతోషి (18) అనే ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు కలిసి..వికాస్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయడం అంటే చాలా సరదా. తరచుగా వికాస్ వీరికి రీల్స్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేయడంతో సాయం చేసే వాడు. ఆ తర్వాత ఈముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లకు ఇంట్లో అనేక సంబంధాలు చూశాడు. ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఒకర్ని విడిచి మరోకరు ఉండలేమని ఫిక్స్ అయ్యారు.
ముగ్గురు కలిసి తమకు రీల్స్ చేయడంతో సాయం చేసే వికాస్ ను తమకు పెళ్లి చేసుకొవాలని కోరారు. దీంతో అతను కూడా ఓకే చెప్పడంతో గుడిలో ఈ ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు వికాస్ ను సాంప్రదాయ బద్దంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు.
నుదుటున సిందూరం పెట్టి, అగ్ని చుట్టు ఏడడుగులు వేసి పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపైన కొంత మంది ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ షాక్ అవుతుండగా తమ ఇష్టప్రకారమే పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నామని మీకు వచ్చిన నష్టమేంటని ఈ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
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